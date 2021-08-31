نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيل محمد الشناوي من الاهلي والذهاب لنادي نصر السعودي في المقال التالي

اراد نادي نصر السعودي ضم محمد الشناوي اليه بعد رحيلة عن النادي الاهلي وقدم له عرض كبير قد يصل انه اكبر عرض وصل لحارس مرمي مصري علي مر التاريخ والذي وصل قيمتة الى 12 مليون دولار وبادر النادي الاهلي لاستقدام حارس بيراميدز كبديل اذا قرر محمد الشناوي الرحيل عن الاهلي ولكن بعد انهاء فترة الميركاتو واتفاق مجلس ادارة النادي الاهلي قرروا ببقاء محمد الشناوي حارس اساسي للنادي الاهلى , وكذلك قامت لجنة الاحتراف والتي تعج تابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم اصدرت في ابريل عن توقيت بداية ونهاية سوق الانتقالات الصيفية 2021 وقررت بداية الميركاتو الصيفي تحديدا من يوم الاحد 27-5-20201 حتي يوم الثلاثاء 31-8-2021

مواعد مباراة الاهلي والرجاء في السوبر الافريقي

موعد مباراة الاهلي والرجاء في السوبر الافريقي يوم 24 سبتمبر المقبل تحديدا في العاصمة القطرية بالدوحة وذلك بعد مواجهة الاهلي لغريمة الرجاء المغربي بالسوبر الافريقي

الاهلي والرجاء في السوبر الافريقي

يسعي النادي الاهلي كل السعي للفوز بالفوز بالسوبر الافريقي وذلك للمرة الثانية علي التوالي وذلك عن طريق التغلب علي فريق الرجاء المغربي , استطاع الاهلي ان يتم تتوجية كبطل للسوبر الافريقي عام 2021 بعد فوزة علي نهضة بركان المغربي بثلاثية في الدوحة ومن مجددا تستضيف الدوحة مباريات كاس السوبر الافريقي وهذه ليست المرة الاولي ولا الثانية بل انها المرة الرابعة علي التوالي الذي استضافت فيه الدوحة كاس السوبر الافريقي وذلك في اطار اتفاقية تعاون مبرمة بين الاتحاد الافريقي لكرة القدم وكذلك الاتحاد القطري لكرة القدم والجدير بالذكر ان النادي الاهلي استطاع اخد لقب كأس السوبر الافريقي في سبعة نهايات من اصل ثمانية خاضها وكان اخرها عام 2014 علي حساب نادي الصفاقسي التونسي بفوز النادي الاهلي بنتيجة 3-2 علي الصفاقسي التونسي

الزمالك والرجاء المغربي في كأس السوبر الافريقي

استطاع نادي الزمالك ان يكون بطلا لكأس السوبر الافريقي وذلك في عام 2019 وذلك في النسخة الثامنة والعشرين علي حساب الترجي الرياضي التونسي فيما استطاع نادي الرجاء المغربي ان يتوج بكأس السوبر الافريقى بالنسخة السابعة والعشرين علي حساب الترجي الرياضي التونسي ايضا