فلورنتزي ينتقل رسميا الى ميلان

أتم الظهير الدولي الإيطالي، أليساندرو فلورنتزي، عملية انتقاله من روما إلى ميلان على سبيل الإعارة لموسم واحد، بحسب ما أعلن "الروسونيري" في بيان، اليوم السبت.
وقال ميلان، وصيف بطل الدوري الإيطالي الموسم الماضي، في بيان، إن اللاعب البالغ 30 عاما "سينضم إلى نادي روسونيري حتى 30 جوان 2022".
وقدرت وسائل إعلام إيطالية، تكلفة صفقة الانتقال بمليون يورو، مع خيار الشراء بعد عام بنحو 4.5 مليون يورو.
وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي ينتقل فيها فلورنتزي على سبيل الإعارة، بعدما أمضى الموسم الماضي مع باريس سان جرمان الفرنسي، وقبلها مع فالنسيا الإسباني، معارا من روما أيضا.
وكان فلورنتزي ضمن تشكيلة المنتخب الإيطالي، التي أحرزت لقب كأس أوروبا 2020، ولعب 45 مباراة دولية مع "الأتزوري".
تجدر الإشارة إلى أن نادي ميلان، سيخوض الموسم الحالي غمار مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ إقصائه في دور الـ16 بموسم 2014 على يد أتلتيكو مدريد الإسباني.
المصدر: وكالات
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