تعرف على قرعة مجموعات الدوري الأوروبي

سحبت منذ قليل قرعة دور المجموعات مسابقة الدوري الأوروبي وأسفرت عن النتائج التالية. المجموعة الأولى: ليون - رينجرز - سبارتا براغ - بروندبي. المجموعة الثانية: موناكو - أيندهوفن - ريال سوسييداد - شتورم غراتس. المجموعة الثالثة: نابولي - ليستر سيتي - سبارتك موسكو - ليغيا وارسو. المجموعة الرابعة: أولمبياكوس - أينتراخت فرانكفورت - فنربهتشه - أنتويرب. المجموعة الخامسة: لاتسيو - لوكوموتيف موسكو - مرسيليا - غلطة سراي. المجموعة السادسة: براغا - النجم الأحمر - لودوغوريتس رازغراد - ميتييلاند. المجموعة السابعة: بايرن ليفركوزن - سلتيك - ريال بيتيس - فيرينتسفاروشي, المجموعة الثامنة: دينامو زغرب - جينك - وست هام يونايتد - رابيد فيينا.

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