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عمر شويل - جدة مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة هو ما نستطرده إليكم في السياق التالي ونلقي الضوء عليه، فمن المقرر أن يتم تحديد 31 فريق للعب في نهائيات كأس العالم 2022 التي من المقرر أن تنطلق من أرض قطر من إجمالي 209 فريق مؤهل في تصفيات كأس العالم 2022، ومن بين مباريات اليوم المنتظرة مباراة مصر وأنجولا ومباراة غينيا وغينيا بيساو ومباراة السنغال وتوغو، ومباراة مالي ورواندا، ومباراة ليبيا والجابون، فيما يلي نوضح المزيد من التفاصيل حول تصفيات كأس العالم 2022.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم 2022

قبل التعرف على مواعيد مباريات اليوم ضمن فعاليات تصفيات كأس العالم 2022 نسرد فيما يلي مجموعات تصفيات كأس العالم أفريقيا، وهي:

1- المجموعة A: الجزائر – بوركينا فاسو – جيبوتي – النيجر.

2- المجموعة B: تونس – موريتانيا – زامبيا – غينيا الاستوائية.

3- المجموعة C: نيجيريا – ليبيريا – أفريقيا الوسطى – كاب دي في.

4- المجموعة D: ساحل العاج – الكاميرون – موزمبيق – مالاوي.

5- المجموعة E: أوغندا – كينيا – رواندا- مالي.

6- المجموعة F: مصر – أنغولا – ليبيا – الغابون.

7- المجموعة G: غانا – زيمبابوي – جنوب أفريقيا – إثيوبيا.

8- المجموعة H: السنغال – ناميبيا – توغو – الكونغو.

9- المجموعة I: المغرب – غينيا – غينيا بيساو – السودان:

10- المجموعة J: جمهورية الكونغو – بنين – مدغشقر – تنزانيا.

موعد مباراة مصر وأنجولا اليوم والقنوات الناقلة

من المقرر أن تتم فعاليات مباراة مصر وأنجولا اليوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر 2021 في مواجهة بين الفريقين ضمن المجموعة F الجولة الأولى في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ستاد 30 يونيو.

كما أنه من المقرر أن يتم نقل مباراة مصر وانجولا عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الرياضية والتي يمكن استقبال على القمر الصناعي النايل سات عبر التردد التالي:

التردد: 11816

الاستقطاب أفقي H

معدل الترميز 27500

موعد مباراة غينيا وغينيا بيساو

كما يتم انطلاق صافرة مباراة غينيا وغينيا بيساو ضمن المجموعة I بالجولة الأولى في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر اليوم الموافق 1 سبتمبر 2021 على أرض الملعب الأولمبي في نواكشوط بموريتانيا.

موعد مباراة السنغال وتوغو والقنوات الناقلة

أيضًا ضمن فعاليات الجولة الأولى لتصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا بالمجموعة H يتم انطلاق صافرة المباراة بين فريق السنغال ونظيره فريق توغو في الساعة السادسة مساءً اليوم 1-9-2021 على أرض ستاد لاتديور في السنغال، ويمكن متابعة احداث مباراة السنغال وتوغو عبر حساب الفيفا الرسمي على اليوتيوب.

موعد مباراة مالي ورواندا

يواجه فرق مالي فريق رواندا في تصفيات افريقيا للتأهل لكأس العالم 2022 بالجولة الأولى للمجموعة E في الساعة التاسعة مساءً اليوم الاربعاء 1 سبتمبر 2021 على أرض ملعب أدرار في المغرب.

موعد مباراة ليبيا والجابون والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة مباراة ليبيا والجابون في مواجهة حاسمة ضمن تصفيات أفريقيا للتأهل إلى كأس العالم 2022 بالجولة الاولى للمجموعة F اليوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر 2021 في الساعة التاسعة من مساء اليوم على أرض ملعب شهداء فبراير في ليبيا.