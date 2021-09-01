نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصريا.. قائمة جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وانجولا نايل سات في التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعرض لكم ثقفني، جميع القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة مصر وأنجولا مجانا على النايل سات، في اللقاء الذي ينطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر 2021، في إطار الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، ومن المقرر أن تقام هذه المنافسة على أرضية ملعب استاد الدفاع الجوي، ويتواجد منتخب الفراعنة في المجموعة السادسة التي تضم منتخبات أنجولا والجابون وليبيا، ويأمل المنتخب المصري في تحقيق الفوز واحتلال صدارة المجموعة، فيما يأمل الفريق الضيف بتحقيق المفاجأة.

موعد مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم

تقام المواجهة التي تجمع بين منتخبي مصر وخصمه المنتخب الأنجولي، مساء اليوم الأربعاء 1/9/2021، حيث يحتضن استاد الدفاع الجوي بالقاهرة هذا اللقاء، ومن المقرر أن يطلق حكم المباراة صافرة بداية الشوط الأول عند تمام الساعة 9.00 مساء بتوقيت القاهرة والخرطوم، وفي الساعة 10.00 بتوقيت المملكة العربية السعودية وفلسطين، وعند الساعة 11.00 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، ويترقب عشرات الآلاف من عشاق كرة القدم موعد انطلاق هذه القمة المثيرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم

يمكن مشاهدة مباراة مصر وانجولا بث مباشر عبر شاشة قناة اون تايم سبورتس ON Time Sports 1 HD وقد أسندت مهمة التعليق إلى المعلق الصوتي حاتم بطيشة والمعلق بلال علام، كما يمكن متابعة المباراة عبر قناة Sport TV5 Potugal، وعلى موقع اليوتيوب عبر FIFATV Youtube، وتمتلك اون تايم سبورت حقوق بث مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم، ويبحث الكثير من المتابعين عن القنوات المفتوحة التي نتعرض هذه المباراة، وفي سطور هذا المقال نوفر لكم جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وانجولا مجانا

ننشر لكم القنوات التي توفر خدمة البث المباشر المجاني، وذلك لكي تتمكنوا من متابعة اللقاء الحصري الذي يجمع بين مصر ونظيره أنجولا، حيث يمكن ضبط واستقبال تردد قناة ON Time Sports 1 HD، على القمر الصناعي النايل سات، وذلك من خلال البيانات التالية Nilesat 201 at 7.0°W -11862 V 27500، وفي حالة كان لديكم أي استفسار برجاء ترك تعليق وسنرد عليكم مباشرة.