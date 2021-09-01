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غريزمان يعود إلى أتلتيكو مدريد

أعلن نادي برشلونة الإسباني انتقال مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان لصفوف فريقه السابق أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة. غريزمان يعود إلى أتلتيكو مدريدأعلن نادي برشلونة الإسباني انتقال مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان لصفوف فريقه السابق أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة. وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: “توصل برشلونة وأتلتيكو مدريد إلى اتفاق بشأن انتقال أنطوان غريزمان على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار التمديد لموسم آخر”. وانضم غريزمان لبرشلونة صيف 2019 بعدما كسر النادي الكتالوني عقده مع الروخيبلانكوس بدفع الشرط الجزائي البالغ 120 مليون يورو.

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