كرواتيا تخطف نقطة من روسيا في موسكو

كرواتيا تخطف نقطة من روسيا في موسكوخيم التعادل السلبي على مواجهة روسيا وكرواتيا، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثامنة بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.

ورفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، متفوقا بفارق الأهداف عن المنتخب الروسي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، تعادل المنتخب السلوفاكي مع نظيره السلوفيني 1 - 1.

وتقدم روبرت بوجينيك في الدقيقة 32 للمنتخب السلوفاكي، قبل أن يدرك بيتر ستويانوفيتش التعادل للمنتخب السلوفيني في الدقيقة 42.

ورفع منتخب سلوفاكيا رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، فيما رفع منتخب سلوفينيا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع.

وفاز منتخب مالطا على قبرص 3 - صفر.

وتقدم كين أتارد لمنتخب مالطا في الدقيقة 43، قبل أن يضيف جوزيف مبونج الهدف الثاني في الدقيقة 46.

وفي الدقيقة 54 عاد أتارد ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

ورفع منتخب مالطا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس (قبل الأخير)، متفوقا على نظيره القبرصي صاحب المركز السادس والأخير بنفس الرصيد من النقاط، بفارق الأهداف.