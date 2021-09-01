نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مباراة العراق وكوريا الجنوبية والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة العراق وكوريا الجنوبية هي بداية المنتخب العراقي في مشواره بالتصفيات النهائية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم 2022 بقطر، حيث يترقب جماهير كرة القدم العراقية متابعة أحداث مباراة أسود الرافدين أمام منتخب كوريا الجنوبية يوم الخميس، حيث ستقام المباراة على ملعب ستاد سيؤول بكوريا الجنوبية في مباراة هي الأهم والأقوى في هذه الجولة بمنافسات المجموعة الأولى، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

ويسعى المنتخب العراقي في هذه المباراة العودة بنقاط الفوز أو التعادل على أقل تقدير، وتجنب الهزيمة من النمور الكورية من أجل الحفاظ على آمال المنتخب العراقي في المنافسة من البداية على إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الأولى، والتي تضم ستة منتخبات، وهي: العراق، و كوريا الجنوبية، وإيران، وسوريا، ولبنان، والإمارات، حيث سيتأهل بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر صاحبي المركزين الأول والثاني من هذه المجموعة.

ويعد المنتخب الكوري الجنوبي هو أقوى منتخبات المجموعة الأولى نظرياً، إذ أنه المنتخب الوحيد الذي يمتلك الرقم القياسي لمنتخبات آسيا في المشاركة ببطولة كأس العالم على مدار التاريخ، حيث نجح المنتخب الكوري الجنوبي في اللعب بكأس العالم عشر مرات من قبل، في المقابل تمكن المنتخب العراقي في التأهل لنهائيات بطولة كأس العالم مرة واحدة من قبل كانت في المكسيك عام 1986.

موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية

ومن المقرر أن يلتقي منتخبا العراق وكوريا الجنوبية في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر ظهر يوم الخميس، حيث ستنطلق ضربة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت العاصمة العراقية بغداد، الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وكوريا الجنوبية

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة العراق وكوريا الجنوبية في إطار منافسات الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 من خلال شاشة قناة العراقية الرياضية، على أن يتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة العراق ضد كوريا الجنوبية المعلق مناف الحميداوي.