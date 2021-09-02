تردد قناة اون تايم سبورت 2021 على النايل سات

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محمد سياف - ابو ظبي - تردد قناة اون تايم سبورت 2021 احتل مؤخرا على بحث جوجل نسبا كبيرة من المتابعة لمحبي الكرة المصرية لمشاهدة بطولات الدوري، والكأس، وكأس السوبر على التردد الجديد لمحطات القنوات المصرية أون تايم سبورت، تغيرت في الآونة الأخيرة الترددات الخاصة بشبكة قنوات تايم سبورت لتلائم كل ما هو جديد في عالم التقنيات الحديثة والجودة المرتفعة وضبط مستويات الصوت والصورة.

تردد قناة اون تايم سبورت 2021

كانت القناة من قبل تتعرض لبعض التشويش وشكاوي بعض المشاهدين من الألوان الرديئة للقناة وبعض الأعطال الفنية التى تحدث أثناء إذاعة الإستوديوهات التحليلية لما قبل المباريات وجاء تردد قناة اون تايم سبورت 2021 على النحو التالي:

• القمر الصناعي لأون تايم سبورت 1: النايل سات

• التردد: 10853

• معامل الترميز: 27500

• الاستقطاب: أفقي

• معامل تصحيح الخطأ 5/6

• الدرجة 7.3 غرب).

تردد قناة أون تايم سبورت 2- On Time Sport 2

تم تحديث القناة الثانية والثالثة من مجموعة أون تايم سبورت وجاءت الترددات الجديدة كالتالي:

• القمر الصناعي لأون تايم سبورت 2:(النايل سات/التردد: 10853/معامل الترميز: 27500/الاستقطاب: أفقي/معامل تصحيح الخطأ 5/6).

تردد أون تايم سبورت 3- on time sport 2

• القمر الصناعي: النايل سات.

• التردد: 12303

• معامل الترميز: 27500

• الاستقطاب: أفقي

• معامل تصحيح الخطأ 5/6).

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي On Time Sport

يعرض تردد قناة اون تايم سبورت 2021 الأرضي On Time Sport على القمر نايل سات من خلال تشفير الرموز الخاصة بالقنوات الفضائية ليلتقط التلفزيون العادي الإشارة التي يتم بثها ويمكن البحث عن التردد الجديد يدويا من خلال ما يلي:

• التردد الأرضي (التماثلي):(القمر الصناعي النايل سات (UHF9h.

• التردد الأرضي (الرقمي):(القمر الصناعي النايل سات (UHF32.

خطوات البحث عن تردد قناة تايم سبورت على البث الأرضي

نستطيع الكشف عن تردد قناة اون تايم سبورت 2021 بالخطوات البحث العادي من التلفزيون ومن قائمة الإعدادات الرئيسية كالتالي:

1. لابد أن تكون القناة مثبتة أولًا على القائمة العادية للقنوات في التلفزيون من خلال التردد الأرضى( UHF 32).

2. نقوم بالضغط على اختيار تشغيل القناة.

3. نقوم بضبط السلك المستقبل للإشارة من القمر الصناعي للقنوات على الجهاز الأرضي.

4. لا ينبغي تشغيل الريسيفر أثناء تشغيل القناة أرضيا فنقوم بفصله من خلال” زر البث” أسفل الجهاز.

5. يمكن إيجاد القناة من خلال الإعدادات المتوفرة بالريموت العادي لجهاز التلفزيون وغالبا ما نستطيع إيجادها على القناة الثانية الأرضية أو التاسعة.

6. نقوم بضبط التردد من الزر الخاص “ضبط”.

7. نقوم بالنقرعلى زر “توليف إعداد القناة.

8. نقوم بالنقر على “توليف تلقائي” ليضم كل القنوات المرغوبة وبالتالي نجد ما نبحث عنه.

9. نقوم باختيار زر “البحث الرقمي” وننتظر عدة دقائق حتى يقوم التلفزيون بإعادة تثبيتها وتشغيلها بكل سهولة.

البرامج المذاعة عبر شبكة أون تايم سبورت

تعتبر شبكة أون تايم سبورت هى الإصدار الجديد من القناة الأصلية “تايم سبورت” وقد أضيف لها العديد من التعديلات والتطور الكبير الذي حدث في برامجها والمحتوى المعروض وضمت مجموعة هائلة من البرامج الشهيرة التي ينتظرها المتابعين ومنها:

• برنامج “ستاد مصر “الذي يعرض مع كل مباراة جديدة في الدوري الممتاز ويضم كوكبة من نجوم التحليل المصري كالكباتن (الشيخ طه إسماعيل، عماد متعب، أحمد حسن، حازم إمام) وغيرهم.

• برنامج “جمهور التالتة” ويقدمه الإعلامي إبراهيم فايق ويستعرض فيه أهم الأخبار والقضايا الرياضية.

• برنامج” ملعب أون تايم” الذي يقدمه بالتناوب كلا من (أحمد شوبير، وسيف زاهر) ويتناولون به أخر التطورات الرياضية والانفردات والكواليس الحصرية.

• برنامج” ملاعب الأبطال” ويقدمه الإعلامي فتح الله زيدان ويتناول به الألعاب الأخرى.

• برنامج”60 دقيقة” وتقدمه الإعلامية شيماء صابر.

• برنامج “ميديا أون” وتقدمه الإعلامية أميرة جمال.

• برنامج”180 ثانية” وتقدمه الإعلامية آلاء عامر.