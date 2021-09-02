نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية القادمة 02\09\2021 والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية القادمة والقنوات الناقلة للمباراة من أكثر الأشياء بحثاً عبر محركات البحث المختلفة، حيث يلتقي منتخب العراق ضد نظيره الجنوب أفريقي في إطار مباريات الجولة الأولى، من المجموعة الأولى لتصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، حيث يستضيف استاد سيؤول كأس العالم بكوريا الجنوبية أحداث اللقاء المنتظر، وتنتظر الجماهير العاشقة للمنتخب العراقي أن تشاهد منتخبها اليوم في ضربة البداية وحتى تحقيق حلم الوصول إلى قطر 2022، كان المنتخب العراقي قد أدى مباريات ممتعة في الفترة الأخيرة وظهر بمستوى متميز جداً، مما جعل أكثر خبراء الساحرة المستديرة ترشحه للوصول إلى نهائيات قطر 2022، حيث يمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين أصحاب المهارات والأداء القوي.

موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية القادمة

من المقرر أن يفتح استاد “سيؤول” أبوابه اليوم الخميس الموافق 02\09\2022، لاستضافة أحداث اللقاء المنتظر، وذلك حسب الأوقات التالية:

13:00:- الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة.

14:00:- الثانية ظهراً بتوقيت العراق ومكة المكرمة.

15:00:- الثالثة عصراً بتوقيت الإمارات.

11:00:- الحادية عشر بتوقيت “غرينتش”.

مجموعة العراق في التصفيات

تضم المجموعة الأولى في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، منتخبات العراق وكوريا الجنوبية وسوريا ولبنان وإيران والإمارات، وهي مجموعة صعبة نسبياً لذلك يرغب كل منتخب في تحقيق نتيجة إيجابية في ضربة البداية.

القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة والمعلقين

سيتم نقل مباراة العراق ضد كوريا الجنوبية مجاناً على قناة الرياضية العراقية، كما سيتم نقل المباراة أيضاً على قناة ssc7 sd الرياضية وسيتولى التعليق على المباراة المعلق مناف الحميداوي على القناة العراقية، بينما يعلق على قناة ssc المعلق محمد الخامسي.

تاريخ مواجهات المنتخبين

دائماً ما تشهد مباريات منتخب العراق ضد نظيره منتخب كوريا الجنوبية ندية شديدة، لكن التاريخ ونتائج المواجهات بين المنتخبين في صالح منتخب كوريا الجنوبية، وجاءت نتائج المواجهات بين المنتخبين كالتالي:

تصفيات كأس العالم في عام 1993 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

مباراة ودية جمعت بينهم في عام 2007 وانتهت بفوز كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف دون رد.

كأس أسيا عام 2007 انتهت بالتعادل السلبي.

مباراة ودية في 2009 وانتهت بفوز كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف.

كأس الأمم الأسيوية 2015 وانتهت بفوز كوريا الجنوبية بهدفين دون رد.

مباراة ودية جمعت بينهم في 2017 وانتهت بالتعادل السلبي.

بطاقة مباراة العراق ضد كوريا الجنوبية