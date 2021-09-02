نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب والسودان اليوم مجانا على نايل سات وهوت بيرد في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب والسودان اليوم مجانا ، نتعرف معكم من خلال المقال على تفاصيل وبطاقة مباراة المغرب والسودان اليوم في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 ، حيث يستقبل ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله مباراة المغرب ضد السودان في تصفيات كأس العالم ، ونعلم جيداً مدى اهتمام الكثير من محبي وعشاق الساحرة المستديرة كرة القدم في كل مكان أنهم يريدون معرفة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السودان والمغرب اليوم مجانا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب والسودان

يدخل منتخبي السودان والمغرب هذه التصفيات ضمن المجموعة التاسعة التي تضم منتخب غينيا بيساو وغينيا والسودان، وتتصدر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب والسودان اليوم مجانا في التصفيات المؤهلة لكاس العالم قطر 2022 عمليات البحث على جوجل، لذلك نسلط الضوء في هذا المقال لمعرفة تلك القنوات المجانية الناقلة لمباراة السودان والمغرب اليوم.

تنطلق مباراة المغرب والسودان اليوم في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 ، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة السعودية، بينما ستنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية مساء بتوقيت الإمارات.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب والسودان اليوم مجانا

كشفت العديد من القنوات المفتوحة نقل مباراة المغرب والسودان اليوم مجانا عبر الأقمار الصناعية المختلفة وكان ضمن تلك القنوات ما يتمثل في التالي:

قناة Tamazight HD

Nilesat 7.0°W – 11474 H 27500

Nilesat 7.0°W – 11474 H 27500 قناة Al Aoula Inter HD

Nilesat 7.0°W – 12207 V 27500

Nilesat 7.0°W – 12207 V 27500 قناة Arryadia SD-HD

Nilesat 7.0°W – 11476 H 27500

Nilesat 7.0°W – 11476 H 27500 قناة Tamazight HD

Nilesat 7.0°W – 11514 H 27500

Nilesat 7.0°W – 11514 H 27500 قناة Al Aoula Inter HD

Nilesat 7.0°W – 11514 V 27500

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والسودان اليوم علي الهوت بيرد

قناة Al Aoula Inter HD

Hotbird 13.0°E – 10873 V 27500

Hotbird 13.0°E – 10873 V 27500 قناة Arryadia SD-HD

Hotbird 13.0°E – 10873 V 27500

Hotbird 13.0°E – 10873 V 27500 قناة Tamazight HD

Hotbird 13.0°E – 10873 V 27500

تلك كانت جميع ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب والسودان اليوم مجانا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وسوف نتابع خلال الساعات القليلة القادمة ما سيتم الكشف عنه بخصوص القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السودان والمغرب اليوم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، فمن المتوقع أن يتم الكشف عن قنوات مجانية أخرى تنقل المباراة.