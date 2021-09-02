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محمد سياف - ابو ظبي - إزداد بحث مشجعي كرة القدم في كل مكان عن تردد قناة اون تايم سبورت الجديد HD على النايل سات؛ من أجل مشاهدة المباريات بين الأندية المختلفة بأفضل جودة صورة وصوت، وسنعرض لكم في مقالنا اليوم تردد القناة الجديد بكافة البينات الواجب إدخالها لاستعادة البث مرة أخرى تابعونا.

قناة اون تايم سبورت

انطلقت قناة اون تايم سبورت منذ سنوات مهتمة بالنشاط الرياضي المتنوع بشكل عام ولكن تهتم بالنشاط الكروي بكثافة نظرا لشعبيته الكبرى، كماتعد من أهم القنوات الكبرى التي تقوم بنقل المباريات الرياضية ومباريات كرة القدم المحلية والدولية.

ولكي يتم نقل المباريات بجودة عالية للصوت والصورة قامت بتحديث ترددها لكي يتم التحسين من الجودة، حيث أن الدول قررت العودة للنشاط الرياضي وعلى وجه التحديد كرة القدم معشوقة الجماهير ولمشاهدتها يتم إدخال تردد قناة اون تايم سبورت الجديد.

تردد قناة اون تايم سبورت الجديد HD على النايل سات

لكي يتم تنزيل قناة اون تايم الرياضية لابد من إدخال البيانات التالية التي تساعد في إعادة بث القناة بجودة عالية كمعدل الترميز وغيرها بشكل صحيح باستخدام جهاز التحكم كالتالي:

التردد هو 11861.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب يكون أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

معدل الترميز هو 27500.

وإليكم الفيديو التالي الذي يوضح كيفية تنزيل القناة: