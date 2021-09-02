نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية وعمان في التصفيات الآسيوية المؤهلة والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة السعودية وعمان القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 هو مابدأ العديد من جماهير كرة القدم السعودية والعمانية والعربية بالبحث عنه خلال هذه الساعات بعد انتهاء منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، حيث سيكون ملعب مجمع السلطان قابوس ببوشر بعمان هو محط أنظار جماهير كرة القدم مساء يوم الثلاثاء، حيث سيستقبل الملعب مباراة السعودية وعمان، حين ينزل المنتخب السعودي ضيفاً على جاره العماني ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

السعودية وعمان في التصفيات الآسيوية المؤهلة

ويدخل أصحاب الأرض والجمهور في هذه المباراة “منتخب عمان” وعينه على الفوز على الأخضر السعودي، إذ أن المنتخب العماني يسعى لبلوغ نهائيات كأس العالم 2022 للمرة الأولى في تاريخه.

وكان المنتخب العماني قد نجح في تحقيق الفوز على المنتخب الياباني بهدف دون رد، في مفاجأة لم تكن في الحسبان، خاصة وأن الفوز جاء على الأراضي اليابانية، وهو بمثابة العودة بالنقاط الثلاث من فم الأسد.

في المقابل استطاع المنتخب السعودي الفوز على منتخب فيتنام بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، ونجح الفرنسي إيرفي رينارد المدير الفني للأخضر السعودي في تحقيق أول ثلاثة نقاط بمشوار المنتخب السعودي بالتصفيات الآسيوية.

مباراة السعودية وعمان

وتعد مباراة السعودية وعمان القادمة بمثابة المباريات التي لاتقبل القسمة على اثنين، خصوصاً وأن المنتخبان يتنافسان على حجز إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة، خاصة وأن الحظوظ لكل منهما متساوية بعد أن حقق كليهما الفوز في أول مباراة بالتصفيات.

موعد مباراة السعودية وعمان

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة السعودية وعمان مساء يوم الثلاثاء المقبل بمشيئة الله تعالى، حيث ستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت العاصمة العمانية مسقط، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان

ومن المتوقع أن تقوم شبكة قنوات SSC السعودية النقل الحي والمباشر لمباراة السعودية وعمان في إطار منافسات تصفيات كأس العالم 2022.