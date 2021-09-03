“Tm Done” شركة تم دن لحجز التذاكر لمباراة السعودية Vs عُمان من التصفيات الآسيوية 2022

شركة تم دن لحجز تذاكر مباراة السعودية Vs عُمان اليوم الجمعة بعد أن أعلنت وزارة الرياضة في السلطنة عن أخبار مباراة اليوم والتي تقام مساء الجمعة 3 سبتمبر 2021 الموافق 26 من شهر المحرم 1443، بالجولة النهائية بالتصفيات الاسيوية للمباريات المؤهلة لكأس العالم 2022 في دولة قطر العام المقبل.

مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكاس العالم 2022

حيث قام الفريق العماني هو والفريق السعودي بخوض مباراة هامة بالأمس، حيث تحسم الصاعدين والمؤهلين للصعود بالجولة النهائية في المباريات التي تؤهل الفرق الأسيوية لخوض مونديال كاس العالم بقطر بالعام المقبل، وتكون مباراة اليوم هي الجولة الأخيرة بينهما، وقد قامت وزارة الرياضة في سلطنة عمان باتخاذ العديد من الإجراءات حول الحضور إلى الملعب في هذه المباراة الهامة والحماسية بين الفريقين.

مباراة السعودية Vs عُمان

تقام مساء اليوم الجولة الثانية في لقاء الفريقين في تصفيات كاس العالم، وقد قامت وزارة الرياضة في سلطنة عمان، وخاصة ضمن العديد من الإجراءات التي تتخذها بالاشتراك مع وزارة الصحة والداخلية، للحد من الانتشار الجديد لفيروس كرونا بعد التمكن من السيطرة المحدودة عليه، اقرت الوزارة حضور 30% فقط من القدرة الاستيعابية للملعب الذي يضم الفريقين، وهو ملعب الملك قابوس الرياضي ببوشر على أن يتم حجز التذاكر بشكل إلكتروني من موقع منصة تم دن الإلكترونية.

منصة وشركة تم دن لحجز التذاكر لمباراة الفريق القومي اليوم

هي منصة وموقع إلكتروني تم إنشاءه ليعمل داخل سلطنة عمان، يضم آلاف العاملين ويهدف لتوفير خدمات التوصيل بالطريقة الأفضل لجميع المواطنين في السلطنة، حيث تقوم المنصة بتوفير الحجز الأفضل والتوصيل الأسرع، ويتم الدخول على الموقع الإلكتروني للمنصة على جوجل كرم أو تنزيل تطبيق “Tm Done” على الهاتف النقال لتسهيل الحجز ومعرفة موعد التوصيل.

كيفية الدخول إلى مباراة اليوم