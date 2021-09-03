انت الان تتابع تفاصيل خبر في بيان رسمي بيراميدز ينفي تماما التفاوض مع الزمالك بشأن قائده عبدالله السعيد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - مع بدأ موسم الانتقالات الصيفية في الدوري المصري، انتشرت في الفترة الأخيرة العديد من التقارير والأخبار التي تفيد بدخول نادي الزمالك المصري في مفاوضات مع نادي بيراميدز لضم نجم خط وسط منتخب مصر ونادي بيراميدز عبد الله السعيد، إلا أن نادي بيراميز أعلن اليوم إنكاره التام لأي مفاوضات بشأن اللاعب وسنوافيكم فيما يلي بنص بيان نادي بيراميدز وتصريحات رئيس نادي الزمالك في هذا الشأن.

تصريحات رئيس نادي الزمالك

خرج رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك مساء أمس بمجموعة من التصريحات التليفزيونية مع الكابتن أحمد شوبير في برنامج مساء اون تايم الذي يقدم عبر فضائيه اون تايم سبورتس، كان أبرزها هوا إعلانه الدخول في مفاوضات رسمية مع إدارة نادي بيراميدز لضم قائد الفريق عبدالله السعيد في موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

بيان نادي بيراميدز

وعلى الرغم من الإعلان الصريح من قبل رئيس نادي الزمالك عن التفاوض مع عبدالله السعيد إلا أن نادي بيراميدز أعلن ظهر اليوم بيانا رسميا نفى فيه جملا وتفصيلا وجود أي مفاوضات من جانب نادي الزمالك بشأن التعاقد مع قائد الفريق عبد الله السعيد، وجاء نص البيان كالتالي ” يؤكد نادي بيراميدز وبشكل قاطع أنه لم يحدث أي تفاوض بين رئيسه التنفيذي المهندس ممدوح عيد ورئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك حسين لبيب، بشأن قائد فريقنا عبد الله السعيد.

ويود النادي أن يوضح أن عبد الله السعيد مستمر في صفوف بيراميدز بوصفه قائد الفريق ولا يمكن الاستغناء عنه ولا نية لرحيله في ظل عقد ساري بين النادي واللاعب، مشيرا إلى أن أمر التفاوض بشأن عبد الله السعيد غير مطروح على الإطلاق.

ويشير بيراميدز إلى أن العلاقة الطيبة بينه وبين كافة الأندية المصرية، وخاصة نادي الزمالك، تجعل من غير المقبول الحديث في وسائل الإعلام من جانب مسئولي الزمالك بشأن قائد النادي وقائد منتخب مصر والإشارة إلى مفاوضات غير حقيقية، بل والتصريح في وسائل الإعلام بالتفاوض مع لاعبين دون علم ناديهم، وعليه فإن النادي لن يقبل التفاوض بشأن قائده وهذا الباب مغلق نهائيا”.