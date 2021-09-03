نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاشتراك في الدوري السعودي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الاشتراك في الدوري السعودي، ينتظر عشاق الدوري السعودي مشاهدة بطولة الدوري وجميع المباريات وذلك من خلال تفعيل الاشتراك في الباقات التي تساعدهم في مشاهدة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وكأس خادم الحرمين الشريفين، لهذا سوف نوضح لهم طريقة الاشتراك في الدوري السعودي لعام 2022 جميع التفاصيل.

الدوري السعودي لكرة القدم من أكثر البطولات الهامة داخل المملكة السعودية و معروف باسم دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتعرف البطولة باسم الدوري الممتاز ويعتبر الدوري السعودي ثاني أغلى بطولات الكرة في الكرة الاسيوية.

طريقة الاشتراك في الدوري السعودي

يمكن لجميع المواطنين بالمملكة السعودية الاشتراك في الدوري السعودي لكي يتمكن من متابعة جميع البطولات والمباريات التي لم يتم بثها على القنوات الناقلة لها هذه المباريات، وبالتالي يمكن من الجميع الاشتراك قبل الموعد انطلاق بطوله الدوري على منصة شاهد من خلال الاشتراكات الشهرية، وذلك سوف يبدأ من تاريخ السادس من سبتمبر 2021 لمشاهدة جميع بطولات الدوري السعودي.

حيث يمكن الاشتراك في باقة أو رياضية على منصة شاهد من خلال دفع ريال سعودي حيث تكون الباقه متاحة للجميع مجانا حتى يوم 5/9/2021، الاشتراك في باقة شاهد على vip وجهاز gobx حيث يتم دفع ريال سعودي.

خطوات الاشتراك في دوري بلس

يمكنكم الاشتراك في الدوري السعودي من خلال خدمة دوري بلس المقدمة من الاتصالات السعودية يتمكن عشاق الرياضة من مشاهدة جميع مباريات الدوري و يمكنكم ذلك من خلال بعض الخطوات المحددة وهي كالآتي: