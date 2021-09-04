نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البرازيل والأرجنتين تصفيات كأس العام 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين من عشاق الكرة المستديرة عن موعد مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2022، والتي سوف تقام في دولة قطر العام القادم، وتتميز المباراة بأنها تضم فريقين من أعرق الفرق في العالم وأكثرها شهرة في كرة القدم، ويضم الفريقين أيضاً نخبة من أحسن وأغلى اللاعبين في العالم، وتتميز دائماً لقاءات الفريقين دائماً بالندية، ويسعى المنتخب البرازيلي إلى تحقيق الفوز على نظيرة المنتخب الأرجنتيني لكي يثأر لهزيمته في نهائي كوبا أمريكا الجنوبية أمام الفريق الأرجنتيني العنيد والقوي بهدف دون مقابل.

ويحتل منتخب البرازيل صدارة ترتيب فرق أمريكا الجنوبية برصيد 21 نقطة في تصفيات كأس العالم، وسوف تكون مباراة البرازيل والأرجنتين قوية جداً حيث يسعى الفريق البرازيلي للفوز لكي يؤكد جدارته بتصدر الترتيب، ويعتبر فريق السامبا من الفرق التي اقتربت بشدة للتأهل، وخاصة بعد الفوز على المنتخب الشيلي بهدف بدون مقابل.

ويأتي الأرجنتين في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، كما يأمل الفريق الأرجنتيني في الفوز على منتخب البرازيل ليصل للنقطة 18.

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين

يستضيف المنتخب البرازيلي غداً الأحد الموافق 5 سبتمبر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية المنتخب الأرجنتيني في اللقاء المرتقب بين الفريقين وينتظره الملايين من عشاق كرة القدم العالمية، كما ستقام المباراة على استاد أرينا كورينثيانز في مدينة ساو باولو.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين

تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، جميع مباريات تصفيات كأس العالم 2022، في قارة أمريكا الجنوبية بشكل حصري، وسوف تقوم قناة beIN Sports HD1 بنقل المباراة على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى ذلك أن القناة مشفرة وليست مفتوحة، ولم تعلن أي قناة فضائية أخرى نقل مباراة البرازيل والأرجنتين.

تشكيل الأرجنتيني أمام البرازيل

سوف يكون تشكيل الأرجنتين أمام البرازيل كما يأتي:-

حراسة المرمى : إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع : ماركوس أكونا- نيكولاس أوتاميندي- جيرمان بيزيلا – مولينا.

الوسط : جيوفاني لوسيلسو- جويدو زودريجيز – رودريجودي بول – آنخيل دي ماريا.

خط الهجوم : ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز.

تشكيل البرازيل أمام الأرجنتين

من المقرر أن تلعب البرازيل أمام الأرجنتين بالتشكيل الأساسي وهو كما يلي:-