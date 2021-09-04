القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والجابون وموعد المباراة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم

يستضيف استاد فرانسيفيل بالجابون مباراة المنتخب المصري ضد المنتخب الجابوني في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022. وتقام المباراة اليوم الأحد 5 سبتمبر 2020 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، ويسعى منتخب الفراعنة بقيادة نجم الريدز ليفربول محمد صلاح الفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط وتصدر المجموعة، حيث يقع المنتخب في مجموعة تضم كلا من الجابون، أنغولا، ليبيا. ويسعى منتخب الجابون بقيادة نجم الجانرز حصد نقاط المباراة ومحاولة تحسين مركزه، ورفع آماله في الصعود لكأس العالم القادمة قطر 2022.

يسعى المنتخب المصري إلى محاولة تحسين الأداء والظهور بصورة أفضل من المباراة الأولى، على الرغم من الفوز في الجولة الأولى وضمان الثلاث نقاط بعد الانتصارعلى أنغولا بهدف وحيد سجله محمد مجدي أفشة، إلا أن الأداء لم يكن بالشكل المطلوب، حيث ظهر الفريق بصورة هشة دفاعيا وهجوميا، ومن المحتمل أن ترتفع جودة الفريق أمام الجابون خاصة بعد وصول محمد صلاح والإنضمام لبعثة الفريق، ويسعى الفراعنة بقيادة المدرب حسام البدري إلى الصعود لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد تحقيق الحلم والوصول للبطولة الماضية روسيا 2018، التي خرج منها الفريق من دور المجموعات بعد الظهور بأداء مخيب والخسارة في ثلاث مباريات وعدم تحقيق أي نقطة.

يأمل المنتخب الجابوني إلى محاولة الإبقاء غلى آماله في الصعود لكأس العالم، وذلك بعد الخسارة في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام منتخب ليبيا بهدفين مقابل هدف، حيث سجل علي رمضان سلامة، وسند الورقلي أهداف منتخب ليبيا، بينما تكفل أندريه بيوكو بتسجيل هدف الجابون، ويسعى المنتخب إلى التأهل لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، وقد واجهت الجابون منتخب الفراعنة مرتين كانت أولها عام 1994، وفاز حينها المنتخب المصري بأربعة أهداف مقابل لاشئ ضمن مواجهات كأس الأمم الأفريقية، بينما المواجهة الثانية كانت ضمن المباريات الودية وانتصر الفراعنة بهدفين مقابل لاشئ.

8:00 بتوقيت الجزائر، وتونس، والمغرب

7:00 بتوقيت غرينتش

9:00 بتوقيت مصر

10:00 بتوقيت السعودية، وسوريا، والعراق

11:00 بتوقيت عمان والإمارات

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والجابون