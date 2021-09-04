نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة البرازيل والارجنتين في تصفيات كأس العالم 2022 المواعيد والقنوات الناقلة وتاريخ المواجهات وآخر الأخبار في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة البرازيل والارجنتين ، مواجهة ثأرية جديدة تجمع الغريمين التقليديين في كرة القدم بقارة أمريكا الجنوبية، إن لم يكن على الصعيد العالمي أيضًا، حيث يحتضن ملعب أرينا كورينثيانز في مدينة ساوباولو البرازيلية، مساء غدٍ الأحد، المواجهة القوية التي تجمع منتخبا الأرجنتين والبرازيل ، في إطار مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية .

وتكتسب مباراة الأحد أهمية كبيرة لكلا المنتخبين، حيث أنها المواجهة الأولى بينهما، بعد اللقاء المثير في نهائي كوبا أمريكا 2021 والذي تمكن خلاله المنتخب الأرجنتيني من خطف اللقب الـ15 في تاريخه، والذي عادل به عدد الألقاب المنتخب الأوروجوياني ، الأكثر تتويجًا باللقب القاري.

في السطور التالية، نستعرض أبرز ملامح مواجهة البرازيل والأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022 ، علاوة على آخر أخبار المنتخبين، و موعد المباراة والقنوات الناقلة، إضافة إلى تاريخ مواجهات الأرجنتين والبرازيل .

المنتخب البرازيلي

مع أصحاب الأرض، وصاحب الرغبة الكبيرة في الثأر من اللقب العاشر الضائع في كوبا أمريكا 2021 ، حيث منتخب البرازيل لكرة القدم ، والذي يرغب في التعويض في بطولة هي الأهم بالنسبة للبرازيليين، لكونهم أكثر منتخبات العالم تتويجًا باللقب المونديالي برصيد (5) ألقاب.

وفي التصفيات الحالية لمونديال 2022 ، يقدم السيليساو أفضل أداء ونتيجة، حيث ظفر بالعلامة الكاملة في جميع مبارياته السبع، وحصد خلالها 21 نقطة وصافي (15) هدفًا، ليكون أكثر فرق التصفيات فوزًا وحصدًا للنقاط والأكثر تسجيلًا للأهداف أيضًا، وجاءت نتائجه في مبارياته السبع على النحو التالي:

وحول آخر أخبار المنتخب البرازيلي لكرة القدم ، فقد أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عن استدعاء المدير الفني للسامبا أدينور ليوناردو باتشي الشهير بـ تيتي لمدافع نادي ريد سالزبورغ النمساوي ليو أورتيز ، لتعويض غياب مدافع باريس سان جيرمان ماركينيوس، وذلك بعد حصول الأخير على الإنذار الثاني في مباراة تشيلي الأخيرة، وبالتالي إيقافه في مواجهة الأرجنتين.

كما قرر الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي استدعاء مهاجم ريد سالزبورغ اللاعب آرتور.

المنتخب الأرجنتيني

في المقابل، يخوض منتخب الأرجنتين لكرة القدم ، مواجهة صعبة يوم غدًا الأحد، خارج الديار، يسعى من خلالها للتأكيد مرة أخرى على أفضليته واستحقاقه للفوز على مضيفه في نهائي كوبا أمريكا 2021 التي استضافتها البرازيل أيضًا.

وخلال مبارياته السبع في التصفيات الحالية، تمكن راقصو التانجو من تحقيق الفوز 4 مواجهات، والتعادل في 3 أخرى، حصد من خلالها 15 نقطة وصافي 6 أهداف، وجاءت نتائجه على النحو المبين في الصورة أدناه:

ومن آخر أخبار المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ، حيث أكد المدير الفني لـ راقصي التانجو ليونيل سكالوني على جاهزية منتخب بلاده لخوض المواجهة المرتقبة أمام البرازيل يوم الأحد.

وحول موقف نجم باريس سان جيرمان وبرشلونة سابق ليونيل ميسي، فقد شدد سكالوني على جاهزية البرغوث لخوض اللقاء، وسيتأكد ذلك بعد المران الأخير للفريق على ملعب المباراة اليوم.

وأبدى مدرب الأرجنتين تقديره واحترامه للمنتخب البرازيلي، مشيرًا إلى أنه سيبقى أحد أفضل المنتخبات في العالم، ويؤدي المباريات بمستوى مذهل.

وشدد سكالوني على عدم خشية الأرجنتين من أي منافس، مؤكدًا استعداد فريقه للعب في كافة الظروف.

وحول الغيابات وتأثيرها على الفريق، اعترف مدرب التانجو بصعوبة المباراة، لكنه في الوقت ذاته أكد أنه سيبحث عن حلول لتعويض النقص العددي في الصفوف.

تاريخ البرازيل مع كأس العالم

على صعيد المونديال، فقد شاركت البرازيل 21 مرة في بطولة كأس العالم، بدأت في عام 1930 والتي استضافتها وتوجت بلقبها أوروجواي.

وحصد السيليساو اللقب العالمي 5 مرات، كأكثر منتخبات العالم تتويجًا بلقب كأس العالم وذلك في نسخ 1958 و1962 و1970 و1994 و2002، فيما حاز الوصافة في مرتين أعوام 1950 لحساب أوروجواي، و1998 لصالح فرنسا.

تاريخ الأرجنتين مع كأس العالم

أما المنتخب الأرجنتيني ، فقد سجل حضوره في المونديال 17 مرة، بدأت في مونديال 1930 أيضًا، ولكنه حل وصيفًا للمنتخب الأوروجوياني، بعدما فاز الأخير بنتيجة (4-2) في المباراة النهائية.

وحصد التانجو اللقب العالمي مرتين، في 1978 و1986، فيما احتل الوصافة 3 مرات أعوام 1930 لصالح أوروجواي، و1990 و2014 لحساب ألمانيا.

تاريخ مواجهات البرازيل والارجنتين

وحول لقاءات الأرجنتين والبرازيل ، فتاريخيًا التقى المنتخبان في حوالي 109 مناسبة تنوعت ما بين مواجهات ودية وبطولة كوبا أمريكا وتصفيات كأس العالم وكأس روكا (والتي نظمت خلال الفترة بين 1914 و1976 وسميت نسبة لمؤسسها الرئيس الأرجنتيني الأسبق الجنرال خوليو أرخنتينيا روكا) وفي كأس العالم إضافة لبطولات أخرى رسمية وودية.

وإجمالًا، تعتبر البرازيل الأكثر فوزًا بمجموع 43 مباراة، فيما حققت الأرجنتين الفوز في 41 مباراة فقط، وخيم التعادل على لقاءات المنتخبين في 25 مناسبة.

على مستوى الأهداف، سجل السيليساو 167 هدفًا، واستقبلت شباكه 164 هدفًا.

ويمكن الاطلاع على سجل المباريات والنتائج في الصورة أدناه:

موعد مباراة البرازيل والارجنتين والقنوات الناقلة

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مساء غدٍ الأحد، موعد إقامة مباراة البرازيل والارجنتين ، وذلك في تمام العاشرة ( 10 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة ( 9 م ) بتوقيت مصر، السابعة ( 7 م ) بتوقيت جرينتش.

وأُسند للحكم الدولي الفنزويلي خيسوس نويل فالينزويلا سايز مهمة القيادة التحكيمية للقاء.

وستقوم قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل البث الحي والمباشر للمباراة، عبر فضائية beIN Sports 2 HD Premium والتي تبث عبر القمر الصناعي المصري نايل سات والقطري سهيل سات إضافة إلى يوتلسات وأسترا، وكذلك عبر تطبيق beIN Sports Connect إضافة إلى قناتي Vamos Bar1 # و Vamos HD#.

وسيتولى المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي مهمة التعليق على أحداث اللقاء.

الخاتمة

تعرفنا في السطور السابقة، على أبرز كواليس وتفاصيل مباراة الأرجنتين والبرازيل ضمن تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية، وآخر أخبار المنتخبين، علاوة على موعد المباراة والقنوات الناقلة ، وكذلك تاريخ مواجهات الأرجنتين والبرازيل ، ومشاركاتهما في كأس العالم.