أوكرانيا تفرض التعادل على فرنسا
خيم التعادل الإيجابي 1 - 1 على مباراة منتخب أوكرانيا مع ضيفه الفرنسي بطل العالم يوم السبت في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022.
وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها اقتنص منتخب فنلندا فوزا غاليا من ضيفه منتخب كازاخستان 1 - صفر.
ويتصدر منتخب فرنسا المجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط من خمس مباريات ويحل منتخب فنلندا في المركز الثاني برصيد خمس نقاط من ثلاث مباريات ويأتي منتخب أوكرانيا في المركز الثالث برصيد خمس نقاط من خمس مباريات ثم البوسنة والهرسك في المركز الرابع برصيد نقطتين من ثلاث مباريات ويتذيل منتخب كازاخستان الترتيب بنقطتين من أربع مباريات. وعلى مجمع أولمبيسكي الرياضي، تقدم ميكولا شابارينكو بهدف لأوكرانيا في الدقيقة 44 لكن انتوني مارسيال أدرك التعادل لديوك فرنسا في الدقيقة 50.
وعلى ملعب كروكي بارك ستاديوم، سجل جويل بوهانبالو هدف الفوز لمنتخب فنلندا في الدقيقة 60.
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