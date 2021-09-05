بيل يقود ويلز لفوز مثير على بيلاروسيا
أحرز النجم الويلزي غاريث بيل ثلاثة أهداف ليقود منتخب بلاده لانتصار قاتل 3 - 2 على مضيفه منتخب بيلاروسيا يوم الأحد، في الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.
وبادر بيل بالتسجيل مبكرا لمنتخب ويلز في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل فيتالي ليساكوفيتش لبيلاروسيا في الدقيقة 29 من ركلة جزاء أيضا.
استغل المنتخب البيلاروسي قوة الدفع التي حصل عليها بعد هدف التعادل، ليضيف بافل سيدكو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 31، غير أن بيل عاد للتسجيل مجددا، بعدما أحرز هدف التعادل لويلز في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.
وبينما كانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل واصل بيل تألقه، بعدما أحرز الهدف الثالث لويلز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليقود بلاده لتحقيق انتصارها الثاني على التوالي في المجموعة.
ورغم الفوز، بقي منتخب ويلز في المركز الثالث بترتيب المجموعة برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات، بفارق أربع نقاط خلف منتخب بلجيكا (المتصدر)، الذي خاض 4 مباريات، قبل لقائه مع ضيفه منتخب التشيك، صاحب المركز الثاني بسبع نقاط من 4 لقاءات أيضا، في وقت لاحق بنفس الجولة.
في المقابل، تجمد رصيد منتخب بيلاروسيا عند ثلاث نقاط من 4 لقاءات في المركز الرابع قبل الأخير.
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