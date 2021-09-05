انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021 .. لمشاهدة مباريات منتخب الفراعنة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تردد قناة أون تايم سبورت الجديد والذي زاد البحث عنه في الفترة الأخيرة ولا سيما بعد حصول القناة على حق بث مباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2022 بشكل حصري داخل مصر، وبدأت بالفعل يوم الأربعاء الأول من سبتمبر 2021م في بث مباراة منتخب الفراعنة مع منتخب أنجولا من ستاد الدفاع الجوي، حيث أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بشأن بث مباريات تصفيات كأس العالم 2022 داخل وخارج مصر أمام أنجولا والجابون وليبيا، فضلًا عن مبارتي الدور المقبل للتأهل إلى المونديال، ونوضح خلال السطور التالية تردد قناة أون تايم سبورت الجديد وموضوعات أخرى ذات صلة .

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021

يتسنى للراغبين في مشاهدة مجموعة قنوات أون تايم سبورت بترددها الجديد، بكل وضوح بعد ضبط أجهزة الاستقبال على الترد التالي :

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل الترميز النايل سات 11861 عمودي 6/5 27500

حقوق البث لقناة أون تايم سبورت

تحرص قناة أون تايم سبورت على الحصول على حقوق بث العديد من البطولات، سواء في كرة القدم أو عدد من الألعاب الأخرى، وذلك لتلبية كافة رغبات المشاهدين، سواء من عشاق الساحرة المستديرة أو غيرهم من متابعي الأعاب الأخرى، ونوضح حقوق البث التي حصلت عليها القناة حتى الآن :