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إيقاف مباراة البرازيل والأرجنتين

توقفت مباراة في تصفيات كأس العالم 2022 بين البرازيل والأرجنتين بعد دقائق فقط من انطلاقها يوم الأحد عقب أن اعترض مسؤولو الصحة في البرازيل على مشاركة ثلاثة لاعبين أرجنتينيين قالوا إنهم خالفوا قواعد الحجر الصحي. إيقاف مباراة البرازيل والأرجنتينتوقفت مباراة في تصفيات كأس العالم 2022 بين البرازيل والأرجنتين بعد دقائق فقط من انطلاقها يوم الأحد عقب أن اعترض مسؤولو الصحة في البرازيل على مشاركة ثلاثة لاعبين أرجنتينيين قالوا إنهم خالفوا قواعد الحجر الصحي. وخرج لاعبو الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي من الملعب في ملعب كورينثيانز بعد أن أوقف الحكام المباراة. وجاء 4 لاعبين أرجنتينيين إلى البرازيل من إنجلترا، وهم كريستيان روميرو وجيوفاني لو سيلسو وإيميليانو مارتينيز وبونديا، بينما تفرض البرازيل حجراً صحياً على القادمين من بريطانيا.

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