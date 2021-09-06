موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو القادمة 07\09\2021 والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم

موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو القادمة، حيث من المقرر أن يستضيف منتخب بوركينا فاسو نظيره المنتخب الجزائري الثلاثاء القادم، الموافق 07\09\2021 على استاد الملعب الكبير لمراكش، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات الجزائر وبوركينا فاسو والنيجر وجيبوتي، استطاع منتخب الجزائر في تحقيق فوز كبير في الجولة الأولى ضد منتخب جيبوتي بثمانية أهداف مقابل لاشيء، واقتنص أول ثلاث نقاط له في مشوار التصفيات وحلم الوصول إلى المونديال، لذلك تعد مباراة بوركينا فاسو مهمة للغاية، حيث أن الفوز بهذه المباراة يقرب منتخب الجزائر كثيراً للصعود عن هذه المجموعة، ويضم منتخب محاربو الصحراء مجوعة متميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، يكفي أن بين صفوفه نجم نجوم مانشستر سيتي “رياض محرز” فخر الجزائر والعرب، ويسعى جمال بالماضي المدير الفني لمحاربي الصحراء في حسم المباراة لصالحه، والحصول على الثلاث نقاط والتربع على قمة المجموعة منفرداً.

بينما يسعى منتخب بوركينا فاسو في الفوز بالمباراة وتحقيق العلامة الكاملة، فقد استطاع تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط في الجولة الأولى أمام منتخب النيجر بالفوز بهدفين دون رد، لذلك هي مباراة تعطي مؤشر قوي عن صاحب بطاقة الصعود، وقدم منتخب بوركينا مباراة قوية أمام منتخب النيجر، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة بين المنتخبين، نظراً للندية الكبيرة والرغبة الأكيدة عند المنتخبين لتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط.

موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو

من المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء غداً الثلاثاء الموافق 07\09\2021، حيث يدير اللقاء الحكم الدولي “جوشوا بوندو”، وذلك حسب التوقيتات التالية:

19:00:- السابعة حسب التوقيت العالمي “غرينتش”.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

23:00:- الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

تاريخ مواجهات المنتخبين في مختلف البطولات

تشهد لقاء المنتخبين ندية شديدة فقد تقابل المنتخبين قبل ذلك في مختلف المناسبات سواء كانت رسمية أو ودية في 10 لقاءات.

حقق منتخب الجزائر الفوز في أربع مباريات.

واستطاع منتخب بوركينا فاسو تحقيق الفوز في أربع مباريات.

وحسم التعادل بين المنتخبين في مبارتين.

القنوات الناقلة للمباراة

من المقرر أن تنقل المباراة على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA على اليوتيوب FIFA TV Youtube.

بطاقة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو القادمة