نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السودان وغينيا بيساو القادمة 07\09\2021 والقنوات الناقلة || تصفيات كأس العالم في المقال التالي
موعد مباراة السودان وغينيا بيساو القادمة الثلاثاء، ازداد البحث بصورة كبيرة عن موعد مباراة منتخب السودان ضد نظيره منتخب غينيا بيساو، والمقرر لها أن تنطلق غداً الثلاثاء الموافق 07\09\2021، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة التاسعة، من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، تضم المجموعة التاسعة منتخبات السودان وغينيا بيساو ومنتخب المغرب وغينيا، يسعى منتخب السودان نحو تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، بعد أن خسر مباراته الأولى ضد منتخب المغرب بهدفين دون رد، لذلك هي مباراة هامة جداً للمنتخب السوداني، حتى يبقي على آماله في الصعود للمرحلة النهائية من التصفيات، وقد تعادل منتخبي غينيا وغينيا بيساو في الجولة الأولى وتقاسما نقاط المباراة، وتم تأجيل مباراة المغرب ضد غينيا والتي كان مقرر لها الثلاثاء القادم، وذلك بسبب الانقلاب والمشاكل العسكرية والسياسية التي تشهدها البلاد.
في المقابل يسعى منتخب غينيا بيساو هو الآخر في خطف الفوز والحصول على الثلاث نقاط، وكان المنتخب قد تعادل في مباراته الأولى ضد منتخب غينيا بهدف لكل فريق، لذلك سوف تكون مباراة قوية وصعبة بين المنتخبين لرغبة كل فريق في حسم اللقاء لصالحه.
موعد مباراة السودان وغينيا بيساو
تنطلق صافرة المباراة غداً الثلاثاء القادم السابع من سبتمبر الحالي 2021، حيث يستضيف استاد الهلال اللقاء وذلك حسب التوقيتات التالية:
- 19:00:- السابعة حسب التوقيت العالمي “غرينتش”.
- 20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.
- 21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت السودان ومصر وليبيا.
- 22:00:- العاشرة بتوقيت السعودية.
- 23:00:- الحادية عشر بتوقيت الإمارات.
ترتيب المجموعة التاسعة بعد نهاية الجولة الأولى
|الفريق
|المركز
|المغرب
|المركز الأول برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على حساب منتخب السودان بهدفين دون رد
|غينيا
|الثاني برصيد نقطة وحيدة بعد التعادل أمام منتخب غينيا بيساو بهدف لكل فريق
|غينيا بيساو
|الثالث برصيد بقطة وحيدة بعد التعادل أمام منتخب غينيا بهدف لكل فريق
|السودان
|الرابع والأخير بلا رصيد من النقاط بعد خسارته في الجولة الأولى أمام منتخب المغرب
القنوات الناقلة
سوف يتم نقل المباراة على قناة الرياضية السودانية الأرضية، كما سيتم نقلها على قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA TV Youtube على اليوتيوب.
بطاقة مباراة السودان وغينيا بيساو
|المباراة
|السودان – غينيا بيساو
|البطولة
|تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022
|الموعد والتوقيت
|الثلاثاء 07\09\2021 – التاسعة مساءً بتوقيت السودان
|الملعب
|الهلال
|القنوات الناقلة
|FIFA Youtube
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