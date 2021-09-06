تقارير: ليفربول قد يضطر لبيع محمد صلاح

تقارير: ليفربول قد يضطر لبيع محمد صلاحكشفت تقارير صحيفة إنجليزية اليوم، الاثنين، أن الدولى المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول، قد يواجه مصير فيليب كوتينيو، لاعب الريدز الأسبق، بسبب مفاوضات التجديد.

وأشارت تقارير إلى طلب محمد صلاح الحصول على راتب أسبوعي قيمته 500 ألف جنيه إسترليني، وهو أعلى من ضعف راتبه الحالي 200 ألف جنيه إسترليني، وهذا ما قد يوقف المفاوضات بين ليفربول ومحمد صلاح على الرغم من نفي شبكة "ليفربول إيكو".

وأكدت صحيفة "ديلي إكسبريس" أنه إذا كان محمد صلاح غير راغب فى التفاوض بشأن مطالبه المادية الكبيرة بشأن راتبه الجديد، فقد يضطر النادى لاتخاذ قرار، كما فعلوا مع كوتينيو.

ورحل كوتينيو عن أنفيلد بعد أشهر قليلة للغاية من التعاقد مع، محمد صلاح في يناير 2018 وانتقل إلى برشلونة في صفقة قيمتها 142 مليون جنيه إسترليني، ولكن كان البرازيلي بالفعل يضغط من أجل الرحيل قبلها بستة أشهر على الأقل.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول وافق على رحيل كوتينيو في النهاية لأن هناك مبدأ داخل النادي بأن لا يوجد لاعب أكبر من النادى من أجل فرض حالة من الاستقرار بين اللاعبين داخل الفريق الأول، خاصة إذا أصبح اللاعب يفتقد التركيز.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى حال رفض محمد صلاح تسهيل مفاوضات تجديد عقده وخاصة الراتب المطلوب، فمن المتوقع أن يتم بيعه وسيمنح ليفربول اللاعب مهلة لمدة 6 أشهر قبل اتخاذ القرار النهائي.

ورجحت الصحيفة أنه من الممكن بيع محمد صلاح في الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل الاستفادة المادية من رحيله قبل عام واحد على انتهاء عقده داخل أنفيلد في يونيو 2023

