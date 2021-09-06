نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر exclusive تعرف على المدرب الجديد للمنتخب المصري // المدرب الجديد لمنتخب مصر خلال ساعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة مدرب المنتخب المصري الجديد أصبح هو أهم الموضوعات التي يتم البحث عنها خلال الساعات الماضية، بعد أن ترددت أنباء بعد انتهاء مباراة مصر والجابون الماضية التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منتخب، واليوم ومنذ قليل تم تأكيد الخبر من خلال الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري عبر حسابة على تويتر، بتوجيه الشكر للجهاز الفني للمنتخب المصري عن الفترة التي تولى القيادة بها، وكان الاتحاد المصري قد طلب من الكابتين حسام البدري تقديم الاستقالة، ولكن البدري رفض ذالك مما دعا الاتحاد إلي إقالته، وتتجه النية داخل الاتحاد إلي إعلان عن اسم المدير الفني خلال 48 ساعة بحد أقصى، لكي يحدث الاستقرار في الفترة الماضية خاصة أن الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم الشهر القادم، وفيما يلي أبرز المرشحين لخلافة البدري.

المدرب الجديد لمنتخب مصر الأول

هناك أكثر من اسم مطروح على الساحة لخلافة المدير الفني السابق حسام البدري، الاسم الأول هو المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم الحالي البرتغالي المخضرم فينجاد،ا والذي أعلن الإعلامي الكبير الكابتين أحمد شوبير على حسابه الشخصي على تويتر وفيس بوك أن فينجادا هو خليفة البدري في قيادة المنتخب، والإعلان الرسمي خلال ساعات قليلة، وكان البدري قد تم تعينه من قبل الاتحاد المصري، بعد أن صرح الرئيس ألسيسي أنه يجب أن يكون مدرب المنتخب الوطني مدرب وطني مصري.

من هم أبرز المرشحين لخلافة حسام البدري في قيادة المنتخب

تدور التكهنات والترشيحات حول عدد من المدربين ومن أبرز المدربين الذين يتم طرح أسمائهم، هو المدير الفني السابق للنادي الأهلي السويسري رينيه فايلر، الذي يعرف الكرة المصرية من خلال تجربته مع النادي الأهلي، وكذالك المدير الفني السابق كوبر رغم أنه مرتبط بتدريب أحد المنتخبات حالياً، ويوجد فينجاد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم نظراً لتوجده ومتابعته للكرة المصرية منذ فترة.

اسم المدرب الجديد لمنتخب مصر

كان المدير الفني السابق لمنتخب مصر حسام البدري يتقاضى 700 ألف جنية في الشهر، وتم رفعها إلي 800 ألف بعد الصعود لنهائيات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، وينص العقد أنه في حالة فسخ العقد من جانب أحد الطرفين يكون ملزم بتسديد مليون و400 ألف جنيه للطرف الأخر، وكان الدري قد قاد المنتخب في 12 مباراة حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في مباراتين، ولم يهزم المنتخب تحت قيادة البدري.