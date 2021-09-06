نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مباراة سوريا والإمارات تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة سوريا والإمارات ينتظر جماهير كرة القدم العربية والآسيوية مباراة سوريا والإمارات مساء يوم الثلاثاء السابع من شهر سبتمبر من العام الجاري 2021، حيث سيواجه المنتخب السوري نظيره الإماراتي في إطار منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك في المباراة التي ستقام على ملعب ستاد الملك عبدالله الثاني بالأردن.

مباراة سوريا والإمارات

ويدخل المنتخب السوري هذه المباراة بدافع الفوز من أجل حصد أول ثلاث نقاط له في مشواره بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم FIFA 2022 قطر، حيث تلقى منتخب نسور قاسيون الهزيمة في أول مباراة له بالمجموعة أمام المنتخب الإيراني في المباراة التي انتهت بهدف دون مقابل للمنتخب الإيراني.

على الجانب الآخر فإن المنتخب الإماراتي يطمح في تحقيق أول فوز له هو الآخر في مواجهته أمام المنتخب السوري، خاصة بعد التعادل السلبي في الجولة الأولى أمام منتخب لبنان، والذي خيب آمال جماهير منتخب الإمارات، خاصة وأن المباراة الماضية كانت تُقام على الأراضي الإماراتية.

ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة وحيدة، حصدها من تعادله السلبي أمام المنتخب اللبناني، فيما يأتي المنتخب السوري في المركز السادس والأخير بالمجموعة بعد خسارته في مباراته الماضية أمام منتخب إيران.

موعد مباراة سوريا والإمارات

ومن المقرر أن تنطلق ضربة بداية أحداث مباراة سوريا والإمارات العربية المتحدة في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت العاصمة السورية دمشق، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا والإمارات

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA قد أعلن عن نقله لأحداث مباراة سوريا والإمارات العربية المتحدة من خلال القناة الرسمية للفيفا على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات “يوتيوب” حيث سيتم النقل الحي والمباشر من خلال القناة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

كما من الممكن أن تقوم قناة سوريا الرياضية الأرضية بنقل مباراة سوريا والإمارات العربية المتحدة عبر شاشتها على الهواء مباشرة، إلا أنه لم يتم التأكيد على ذلك حتى الآن.