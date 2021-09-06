نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الإمارات وسوريا في تصفيات كأس العالم 2022 المواعيد والقنوات الناقلة وآخر الأخبار وتاريخ المواجهات في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الإمارات وسوريا ، لحساب الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 ، وضمن المجموعة الأولى، يستضيف ملعب ستاد الملك عبد الله الثاني، في منطقة القويسمة بالعاصمة الأردنية عمان، مواجهة صعبة تجمع المنتخبين السوري والإماراتي، واللذين يمكن وصفها نسبيًا بـ”الجريحين”، خاصًة بعد تعادل الإماراتيين على ملعبهم مع المنتخب اللبناني، فيما خسر المنتخب السوري خارج الديار من مضيفه السوري.

وتكتسب مباراة سوريا والإمارات أهمية كبيرة للمنتخبين في تعديل المسار، في ظل المنافسة الشرسة على إحدى بطاقتي التأهل في المجموعة أو البطاقة الثالثة المؤهلة إلى الملحق الآسيوي، على أقل تقدير، وفقًا لنظام التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.

في السطور التالية، سنتعرف على كواليس وآخر أخبار المواجهة العربية التي تجمع المنتخبين السوري والإماراتي في إطار التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022 ، علاوة على تاريخ مواجهات الفريقين، و موعد مباراة الإمارات وسوريا والقنوات الناقلة .

المنتخب الإماراتي

نبدأ جولتنا مع منتخب الإمارات لكرة القدم ، والذي فشل إلى حدٍ بعيد، في استثمار عاملي الأرض والجمهور المسموح له بالحضور، في تحقيق الفوز في مستهل مشوار التصفيات النهائية لكأس العالم ، حيث انتهت مباراة الإمارات ولبنان ، والتي أقيمت يوم الخميس الماضي 2 سبتمبر 2021 ، على ملعب ستاد زعبيل بنادي الوصل، بالتعادل السلبي.

ورغم تعادل البدايات، يحتل الأبيض حاليًا المركز الثالث في المجموعة (المؤهل للملحق الآسيوي)، متساويًا مع المنتخب العراقي الوسيط في رصيد النقاط والأهداف، والتعادل سلبيًا أيضًا مع مضيفه منتخب كوريا الجنوبية، بينما يتخلف عن المنتخب الإيراني بفارق نقطتين بعد فوز الأخير على سوريا بهدف نظيف.

تاريخيًا، شارك المنتخب الملقب أيضًا بـ عيال زايد في كأس العالم 1990 في إيطاليا ، غير أنه غادر المنافسات من الدور الأول، بعد 3 هزائم متتالية أمام منتخبات كولومبيا (0-2) ثم ألمانيا (1-5) ويوغوسلافيا “سابقًا” (1-4).

ومن آخر أخبار المنتخب الإماراتي، حيث أكد بندر الأحبابي نجم المنتخب الإماراتي على جاهزية منتخب بلاده لإنجاز مهمة المواجهة مع سوريا بنجاح، وإسعاد الجماهير الإماراتية بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الثلاثاء.

وشدد نجم نادي العين على ثقة لاعبي فريقه في أنفسهم وقدرتهم على تجاوز عثرة البدايات أمام المنتخب اللبناني، مؤكدًا على الروح المعنوية المرتفعة لنجوم ولاعبي الأبيض.

وبشكل أكثر واقعية، قال علي سالمين لاعب المنتخب الإماراتي، أن تركيز رفاقه على مواجهة سوريا، مع اكتسابها أهمية كبيرة نظرًا لخوضها خارج الديار.

وأضاف نجم وسط نادي الوصل، أن الأبيض خاض مباراة واحدة من أصل 9 مواجهات، ولا تزال هناك 27 نقطة في الملعب، مشددًا على ضرورة القتال لحصد المستطاع منها، لتعزيز حظوظ الإمارات في تأهل تاريخي ثاني إلى المونديال.

هذا، وأدى المنتخب الإماراتي أولى الحصص التدريبية، مساء أمس الأحد، في ملعب جاوا في العاصمة الأردنية عمان، استعدادًا لمواجهة سوريا في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

وشهدت التدريبات ظهور اللاعبين بحالة فنية ومعنوية مرتفعة، وركز الجهاز الفني على الجوانب الاستراتيجية والفنية والبدنية خلال حصة الأمس.

من جانبه، عبر فان مارفيك المدير الفني الهولندي للمنتخب الإماراتي لكرة القدم ، عن رضاه عن سير التحضيرات والاستعدادات الخاصة بمباراة سوريا.

وأشار المدير الفني للأبيض إلى عدم ارتياحه لملعب مباراة سوريا، غير أنه أكد على أن لاعبي فريقه محترفين وقادرين على اللعب تحت أي ظروف.

وجدد مدرب الإمارات ثقته في نجوم ولاعبي منتخب بلاده، مشددًا على أن المنتخب السوري قوي من الناحية البدنية ولديه حظوظه جيدًا في المنافسة على بطاقة التأهل إلى كأس العالم ، ولكنه أكد على ثقته في قدرة عيال زايد على تعويض نتيجة مباراة لبنان الأخيرة.

بدوره، وعد علي خصيف حارس مرمى منتخب الإمارات ونادي الجزيرة، ببذل أقصى جهد من أجل حماية العرين الإماراتي في مباراة سوريا.

وخلال المؤتمر الصحفي، أكد خصيف على إدارك زملائه أهمية المواجهة، وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية، من أجل وضع الأبيض في مركز جيد في المجموعة.

وكشف حساب منتخب الإمارات على “تويتر”، على مشاركة منتخب الإمارات بالزي الأبيض خلال مباراة سوريا، فيما يشارك المنتخب السوري بالزي الأحمر.

المنتخب السوري

في المقابل، يدخل منتخب سوريا لكرة القدم ، مواجهة الثلاثاء، باحثًا عن الفوز أو التعادل على أقل تقدير، من أجل ضمان حظوظه في استمرار المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى مونديال 2022 .

وما زاد من تعقيد مهمة السوريين، هو الخسارة أمام المنتخب الإيراني في الجولة الأولى، في مباراة الخميس الماضي، إلا أن الفرصة مواتية من أجل التعويض في الجولات المتبقية من عمر التصفيات.

ويتذيل نسور قاسيون حاليًا ترتيب المجموعة الأولى، برصيد صفري من النقاط وصافي (-1) هدف.

على مستوى المشاركات في المونديال، فلم يسبق لمنتخب سوريا المشاركة من قبل في كأس العالم، غير أن أفضل إنجازات الفريق على مستوى التصفيات هو بلوغ الملحق الآسيوي في النسخة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 ، غير أن تعادل ذهابًا مع أستراليا ذهابًا (1-1)، قبل أن يخسر في مواجهة مثيرة إيابًا (1-2).

ومن آخر أخبار المنتخب السوري لكرة القدم ، حيث أجرى الفريق الأول بالمنتخب الوطني السوري مرانه الثاني، مساء أمس الأحد، على ملعب الكرامة في العاصمة الأردنية عمَّان استعدادًا للمواجهة المرتقبة مع المنتخب الإماراتي، مساء غدٍ الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 .

وفي إطار الاستعدادات السورية لمباراة الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال ، قال المدير الفني السوري لنسور قاسيون نزار محروس ، أن المنتخبين العربيين (الإمارات وسوريا)، قادمين من تعثرين خلال الجولة الماضية، غير أن السوريون قدموا مباراة ممتازة أمام مضيفهم الإيراني، مشددًا على أن مواجهة الغد أمام الإماراتيين، ستمثل الانطلاقة الحقيقية للفريق حال تحقيقه الفوز والنقاط الثلاث.

أما عن اختيار دولة الأردن لتكون ملعب المنتخب السوري خلال التصفيات، قال المدرب السوري خلال المؤتمر الصحفي التحضيري للمباراة، أن ذلك تم بناءً على معايير معينة في مقدمتها وحدة الشعبين السوري والأردني، متمنيًا أن تمتلك المدرجات بالنسبة المحددة من الجماهير السورية، وأن يؤدي الفريق مباراة قوية تحظى بإعجاب وإمتاع الجمهور السوري.

وأشار إلى التأثير السلبي للحرب التي تخوضها سوريا منذ عشر سنوات، والتي أثرت على البنية التحتية للبلاد إضافة إلى أزمة جائحة كورونا.

وأضاف محروس أن الفريق لم يخض إلا مواجهة ودية واحدة أمام محاربو الصحراء ( خسر خلالها بهدفين مقابل هدف)، ومع ذلك، وعلى حد تعبير المدير الفني للمنتخب السوري، قدم الفريق مباراة رائعة وكبيرة أمام الإيرانية رغم النقص العددي والوجوه الجديدة في تشكيل نسور قاسيون، إضافة لغياب الفار، مؤكدًا على أحقية فريقه بالفوز في مباراة إيران.

وشدد المدرب الذي خلف المدير الفني التونسي المخضرم نبيل معلول، على أن غياب مهاجم النادي الأهلي السعودي عمر السومة ، مؤثر للغاية على أداء المنتخب السوري، كونه أحد أهم الهدافين العرب، مؤكدة أن إصابته مفروضة على الفريق، ولابد من إيجاد بديل له، آملًا في عودة السومة إلى تشكيلة منتخب بلاده في الجولات المقبلة من التصفيات.

تاريخ مواجهات الإمارات وسوريا

أما عن تاريخ لقاءات الإمارات وسوريا ، فقد التقى المنتخبين العربيين من قبل في 12 مناسبة، تنوعت ما بين تصفيات كأس آسيا و دورة الألعاب العربية إضافة إلى تصفيات كأس العالم و بطولة كأس ملك تايلاند الدولية في 2016 ، علاوة على المواجهات الودية.

ويعد الأبيض صاحب اليد العليا في المواجهات الـ12، بـ5 انتصارات، بينما أحرز نسور قاسيون انتصارين فقط، وخيم التعادل على 5 مواجهات جمعت الفريقين.

أما على صعيد الأهداف، فقد سجل عيال زايد 17 هدفًا في الشباك السورية، بينما سكنت شباكهم 10 أهداف.

وكان الفوز الأكبر في مواجهات سوريا والإمارات من نصيب المنتخب الإماراتي، والذي حقق الفوز بثلاثية نظيفة في مباراة ودية، في 16 نوفمبر 2005 .

ويمكن الاطلاع على نتائج مواجهات سوريا والإمارات في الصورة أدناه:

موعد مباراة الإمارات وسوريا والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام مباراة سوريا والإمارات ، مساء غدٍ الثلاثاء، في تمام الثامنة ( 8 م ) بتوقيت الإمارات، السابعة ( 7 م ) بتوقيت السعودية، السادسة ( 6 م) بتوقيت القاهرة، الرابعة ( 4 م ) بتوقيت جرينتش.

وعن حكم مباراة سوريا والإمارات فقد أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم (FiFa) للحكم الدولي العماني أحمد أبو بكر سعيد الكاف مهمة القيادة التحكيمية للقاء.

أما عن القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وسوريا ، فمن المرجح بشكل كبير أن تقوم شبكة قنوات SSC السعودية بالبث الحي للقاء، غير أنه لم يتحدد بعد القناة الناقلة ضمن قنوات الشبكة السعودية الجديدة، إضافة إلى قناة أبوظبي الرياضية وقناة سوريا دراما.

ومن غير المعلوم حتى كتابة السطور التالية، معلق مباراة سوريا والإمارات بشكل رسمي، غير أن بعض البيانات الإعلامية تحدثت عن إسنادها للمعلق الإماراتي عامر عبد الله على قناة أبوظبي الرياضية، فيما يقوم المعلق السعودي مشاري القرني بالتعليق عبر قنوات SSC .

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على أبرز كواليس مباراة الإمارات وسوريا ، وآخر أخبار المنتخبين العربيين، إضافة إلى تاريخ المواجهات التي جمعتهما، و موعد مباراة سوريا والإمارات والقنوات الناقلة إضافة إلى حكم المباراة والمعلقين المقترحين لها.