ريبيري يلتحق بفريق وجدي كشريدة

قرر الفرنسي فرانك ريبيري، البالغ 38 عاما، الاستمرار في الدوري الإيطالي لكرة القدم من خلال الانضمام إلى ساليرنيتانا، الوافد الجديد، حسب ما أعلن النادي يوم أمس الاثنين.

وانتهى عقد ريبيري، الذي دام لعامين مع فيورنتينا، في 30 جوان الماضي، من دون أن يعرض عليه الأخير تجديده، كما كان اللاعب يتمنى.

وأعلن النادي في بيان له: "فرانك ريبيري بات لاعبا في صفوف ساليرنيتانا".

ووقع النجم الفرنسي عقده الجديد لمدة موسم واحد، مع إمكانية تجديده لعام إضافي، وتم استقباله من قبل المئات من المشجعين في ملعب النادي.

وأوضح اللاعب خلال مؤتمر صحفي: "إنه شغف لا يصدق، ولهذا السبب أتيت إلى ساليرنو (...). جئت لتقديم خبرتي للفريق".



وسينضم ريبيري إلى ناديه التاسع في مسيرته بعد أن كانت له تجارب سابقة مع أندية فرنسية عديدة كبولوني وبريست ومتز ومرسيليا، إضافة إلى غلطة سراي التركي، ولعل أبرزها مع بايرن ميونيخ الذي أحرز معه كل الألقاب.

وسيلعب ريبيري بجانب اللاعب الدولي التونسي وجدي كشريدة الذي انتقل بدوره خلال الميركاتو الحالي الى فريق ساليرنيتانا.

المصدر: وكالات