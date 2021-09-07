نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليبيا وأنجولا القادمة 07\09\2021 والقنوات الناقلة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة ليبيا وأنجولا القادمة، ازداد البحث بصورة كبيرة عن موعد مباراة منتخب ليبيا القادمة في التصفيات، حيث من المقرر أن يلتقي منتخبي ليبيا ضد أنجولا غداً الثلاثاء السابع من شهر سبتمبر الحالي 2021، حيث يفتح استاد ملعب 11 نوفمبر أبوابه لاستضافة اللقاء المنتظر، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، استطاع منتخب ليبيا أن يحقق الفوز في الجولة الأولى على حساب نظيره منتخب الجابون في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليحصل على ثلاث نقاط مهمين في صراع الصعود للمرحلة النهائية من التصفيات، وبهذا الفوز يحتل منتخب ليبيا صدارة المجموعة بعد انتهاء الجولة الأولى وبفارق الأهداف عن منتخب مصر، والذي فاز هو الآخر على منتخب أنجولا في استاد الدفاع الجوي بهدف دون رد، قدم المنتخب الليبي مباراة قوية ضد منتخب الجابون المنظم في الجولة الأولى، واستطاع حصد الثلاث نقاط في الدقائق الأخيرة من المباراة.

في المقابل يسعى منتخب أنجولا نحو الفوز بالمباراة والإبقاء على آماله وحظوظه، بعد أن خسر مباراته الأولى أمام منتخب مصر، ويدخل منتخب أنجولا اللقاء بلا رصيد من النقاط، لذلك هي مباراة هامة للمنتخب الأنجولي إما البقاء في المنافسة أو الابتعاد كثيراً عن المنافسة.

موعد مباراة ليبيا وأنجولا

من المقرر أن يستضيف استاد 11 نوفمبر أحداث اللقاء المهم والمرتقب غداً الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة، وذلك حسب التوقيتات التالية:

21:00:0 التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا ومصر والسودان.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

23:00:- الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

19:00:- السابعة حسب التوقيت العالمي “غرينتش”.

ترتيب المجموعة بعد انتهاء الجولة الأولى

يحتل منتخب ليبيا صدارة ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بعد أن استطاع تحقيق الفوز على منتخب الجابون بهدفين مقابل هدف وحيد، فيما يحل منتخب مصر في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط أيضاً بعد الفوز على منتخب أنجولا بهدف دون رد، فيما يأتي منتخب أنجولا في المركز الثالث بلا رصيد من النقاط، وفي المركز الرابع منتخب الجابون بلا رصيد من النقاط.

المنتخب الليبي وحلم الوصول إلى المونديال

لم يصل منتخب ليبيا إلى كأس العالم ولا مرة حتى الآن، لذلك يحلم كل محبي وجمهور كرة القدم في ليبيا للوصول إلى كأس العالم بقطر 2022، فقد تأسس المنتخب الليبي عام 1962 وانضم إلى الاتحاد الدولي الفيفا عام 1963، وقبلها انضم إلى الاتحاد الأفريقي عام 1961، ولم يتمكن طوال هذه الفترة من الوصول إلى كأس العالم في تاريخه ولا مرة، لذلك يهتم الجمهور الليبي كثيراً بمباريات المنتخب الليبي آملاً في تحقيق الحلم المفقود منذ سنوات.

القنوات الناقلة

سيتم نقل المباراة على قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على اليوتيوب FIFA TV Youtube.

بطاقة مباراة ليبيا ضد أنجولا