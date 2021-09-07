نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات ssc نايل سات وعربسات لمتابعة مباريات المنتخب السعودي تصفيات كاس العالم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قنوات ssc الرياضية السعودية المفتوحة. تعرض مباراة السعودية وعمان اليوم في تصفيات آسيا. المؤهلة لكاس العالم قطر 2022، كما تم تحديد واحدة من مجموعة القنوات المذكورة لتقوم بنقل مباراة الامارات وسوريا اليوم، وذلك ضمن واحدة من أقوى جولات تصفيات كاس العالم مونديال قطر. وللاستمتاع بمتابعة هذه المباريات، يجب الحصول علي التردد بمختلف الأقمار الصناعية، لهذا نوفر الآن تردد ssc نايل سات وعربسات وبدر سات أيضاً، وذلك بوجود شرح بالفيديو للقنوات.

تردد قنوات ssc الرياضية السعودية 2021

يمكننا الحصول علي تردد قناة ssc بكل سهولة، حيث تم إصدار التحديث الجديد لهذه القنوات مع بداية الدوري السعودي للمحترفين. وتم توفير جودتين مختلفتين للقنوات، منهم جودة SD. التي يتم عرضها مجاناً وبدون اشتراكات. ويمكن الحصول عليها عن طريق الشرح المرفق بالفيديو. بينما يوجد اشتراك بمجموعة القنوات بجودة hd عن طريق gbox.

بذلك نكون تعرفنا علي كيفية الحصول علي القنوات بدون تشفير. وسنوفر التردد عبر مختلف الأقمار الصناعية للتنزيل الآن بالبيانات المرفقة إليكم.

تردد ssc نايل سات 2021 الجديد

بعد متابعة الفيديو السابق، يمكن بكل سهولة تنزيل تردد قنوات اس اس سي المفتوحة. وللحصول عليها عبر القمر الصناعي النايل سات، كل ما عليكم هو إدخال البيانات الآتية:

ssc اس اس سي السعودية الرياضية اسم القناة نايل سات القمر الصناعي 12562 التردد 27500 معدل الترميز عمودي v الاستقطاب DVB-S2/8PSK النظام ¾ أو 2/3 معامل التصحيح

تردد قناة ssc عربسات

يمكن لمن يرغب في الحصول علي تلك القنوات عبر القمر الصناعي. arabsate، أن يقوم باتباع البيانات المرفقة إليكم كالآتي:

التردد: 11747.

الإستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3و 4/3 و 6/5.

تردد قنوات ssc علي بدر سات

يعتبر بدر سات من أهم الأقمار الصناعية، ويتابع خلاله الكثيرين بالشرق الأوسط عدداً كبيراً من القنوات، ويمكن الحصول علي القنوات المفتوحة الناقلة تصفيات آسيا لكاس العالم وفق البيانات الآتية:

ssc اس اس سي السعودية الرياضية اسم القناة بدر سات القمر الصناعي 12418 التردد 27500 معدل الترميز أفقي H الاستقطاب DVB-S2/8PSK النظام ¾ أو 2/3 معامل التصحيح

بذلك نكون حصلنا علي كل ما يخص القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وعمان. وكافة مباريات المنتخب السعودي عن طريق تردد قنوات ssc نايل سات ومختلف الأقمار المفتوحة.