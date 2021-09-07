نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الرابعة العراقية Al-Rabiaa Iraq 2021 علي النايل سات لمتابعة لعبة العراق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الرابعة العراقية Al-Rabiaa Iraq الرسمية. لمتابعة مباراة العراق وايران اليوم في تصفيات آسيا المؤهلة لكاس العالم قطر 2022. فبعد أن نقلت القناة لعبة العراق الأخيرة والتي انتهت بالتعادل وحصل المنتخب العراقي علي ثلاثة نقاط، سنتابع لقاء قوي الليلة ومحاولات أسود الرافدين الحصول علي فرصة قوية من أجل الصدارة والتغلب علي المنتخب الإيراني صاحب الصدارة في المجموعة الأولي، ويمكننا متابعة اللقاء خلال تردد الرابعة الرياضية.

تردد قناة الرابعة العراقية 2021 الجديد

تردد الرابعة الرياضية العراقية tv. سيلعب العراق في الآونة الحالية مباريات قوية جداً، منها مباراة أمام إيران بعد لقاء كوريا الجنوبية الأخير. ويستعد جمهور العراق لمتابعة مباريات منتخب بلاده الوطني على القناة الرابعة العراقية، فهي أعلنت أنها ستقوم بإعادة إذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم العام القادم 2022. وسيمكننا الاستمتاع بالقناة عبر القمر الصناعي النايل سات الذي سنوفره لكم بشرح وبيانات بسيطة للتمكن من تنزيله بكل سهولة علي أجهزتكم.

جدير بالذكر أنه قد نقلت قناة الرياضية العراقية العديد من المباريات الهامة مسبقاً. وتهتم كثيراً بنقل مباريات المنتخب العراقي في ظل المنافسات الهامة علي الصعيد الدولي، وخصوصاً مع اقتراب كاس العالم في قطر 2022، فيتم نقل المباريات في التصفيات الآسيوية المؤهلة وفق ما تم إعلانه مسبقاً عبر القناة التي تحصلون علي ترددها وفق ما نرفقه لكم.

تردد الرابعة العراقية نايل سات

لمتابعة لعبة العراق وايران اليوم. نستطيع ذلك عبر قناة Al-Rabiaa Iraq المفتوحة. ويمكن تنزيل التردد بكل سهولة لمتابعة أهم المباريات، وللحصول عليه يكون وفق البيانات الآتية:

القمر: نايل سات.

التردد: 11678 .

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: V عمودي.

بالحصول علي التردد من البيانات السابقة. يكون من السهل متابعة اللقاء ومباريات المنتخب العراقي في الفترة المقبلة، ويمكن الاحتفاظ بالتردد الخاص بالقناة لمتابعتها في أي وقت، والحصول علي فرصة لمتابعة مباريات منتخب العراق الدولي في تصفيات كاس العالم 2022 آسيا، والتي ستشتد المنافسة بها بعد قوة كل المنتخبات المشاركة التي رأيناها، وسنتعرف هل سيتمكن المنتخب لأسود الرافدين من الحصول علي مكانه متقدمة بالترتيب أم لا.