نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات ssc الرياضية المجانية الجديد علي عرب سات والنايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر الكثير من عشاق كرة القدم اليوم البحث عن تردد قنوات ssc الرياضية المجانية الجديد لمشاهدة مباراة السعودية وعمان، وهي المباراة المنتظرة والتي تأتي في اطار مباريات الجولة الثانية من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، حيث كان المنتخب السعودي في الجولة الاولي قد فاز على المنتخب الفيتنامي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بينما منتخب عمان الشقيق استطاع الفوز علي المنتخب الياباني بهدف نظيف ليصبح لكرة فريق ثلاث نقاط وتقام مباراة اليوم علي ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي بمسقط.

تردد قنوات ssc الرياضية المجانية

جميع عشاق كرة القدم في السعودية وفي كل مكان والذين يريدون معرفة تردد قناة ssc الرياضية التي انطلقت حديثاً في بداية هذا الشهر وتقوم بنقل العديد من البطولات الرياضية حيث تنفرد القنوات السعودية الرياضية اس سي سى بنقل مباريات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وجميع بطولات كرة القدم في المملكة.

قنوات ssc الرياضية علي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات باتجاه26 شرق Arabsat 26.0°E

تردد القناة:11747.

الإستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قنوات ssc الرياضية علي النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات

تردد القناة:12523 عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ:5/6

قنوات ssc الرياضية بدر سات

القمر Badr 4,5,6,7

التردد: 12417

الإستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

موعد مباراة السعودية وعمان

تقام مباراة السعودية وعمان في الجولة الثانية من تصفيات آسيا لكأس العالم ، اليوم الثلاثاء السابع من شهر أغسطس 2021 علي ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي بمسقط بسلطنة عمان وستقام المباراة بالتوقيتات التالية:

تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر

في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الامارات وسلطنة عمان

في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة

في تمام الخامسة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

القنوات الناقله لمباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم

سيتم نقل مباراة اليوم بين منتخب عمان ومنتخب السعودية عبر نوات ssc السعودية الرياضية الجديدة بتعليق فهد العتيبي كما يمكن متابعة المباراة أيضا اليوم عبر قناة الرابعة العراقية بتعليق مناف الحميداوي، ويمكن مشاهدة مباراة السعودية وعمان عبر قناة Oman TV – Local وستكون بتعليق المعلق الرياضي أحمد الكعبي.