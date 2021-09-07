هدف يتيم لكوريا الجنوبية على لبنان

ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، حقق منتخب كوريا جنوبية فوزا صعبا على حساب منتخب لبنان بنتيجة هدف مقابل لاشيء، في اللقاء الذي جمع الطرفين يوم الثلاثاء في كوريا الجنوبية.

وإستطاع منتخب لبنان أن يحدّ من خطورة أصحاب الأرض في الشوط الأول رغم الإستحواذ على الكرة بنسبة وصلت إلى 74%، بالإضافة إلى تألق الحارس مصطفى مطر الذي نجح بالتّصدي لخمس كرات خطيرة لصالح كوريا الجنوبية فارضا نفسه رقما صعبا في المباراة.

ولعلّ أبرز الفرص التي أتيحت لمنتخب لبنان في الشوط الأول كانت من خلال ركلة ركنية نفذها حسن معتوق ووصلت إلى رأس المدافع روبرت ميلكي لكنها علت العارضة بقليل.

وفي الشوط الثاني، حصل منتخب لبنان على ضربة حرة ثابتة في الدقيقة 50 نفذها حسن معتوق، لكن تصدّى لها الحارس الكوري الجنوبي في وسط المرمى.

وعند الدقيقة 60، نجح أصحاب الأرض في فكّ شيفرة دفاعات منتخب الأرز، وتمكنوا من هزّ الشباك عبر اللاعب شانغ هون وون بعد تمريرة وصل إلى داخل منطقة الجزاء من قبل زميله هوانغ.

وحاول مدرب منتخب لبنان، التشيك ايفان هاشيك ضخّ دماء جديدة للتشكيلة وقام بإقحام عمر بوجيل وحسن شعيتو موني بدلا من حسن معتوق وهلال الحلوة، وأقحم لاحقاً ربيع عطايا بدلا من نادر مطر وهادي غندور بدلا من وليد شور.

وفي الدقيقة 85، سدد ربيع عطايا كرة قويّة تصدى لها الحارس الكوري، وواصل منتخب لبنان مساعيه الهجوميّة علّه يستطيع خطف هدف التعادل، وفي الثواني الأخيرة كاد منتخب لبنان أن يخطف هدف التعادل بعد عرضية من عباس عاصي وصلت إلى منطقة الجزاء لكن لم يستطع أحد من لاعبي المنتخب ترجمتها إلى هدف أمام المرمى الخالي، لينتهي اللقاء بفوز كوريا الجنوبية 1-0.

يُذكر أن لبنان يملك برصيده نقطة واحدة بعد التعادل في الجولة الأولى أمام الامارات، فيما رفعت كوريا الجنوبية رصيدها إلى 4 نقاط بعد التعادل أمام العراق والفوز على لبنان.

