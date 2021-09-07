نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحظة بلحظة نتيجة مباراة السعودية وعمان اليوم في التصفيات الأسيوية لكأس العالم 2022 مونديال قطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر أبناء الشعب السعودي والعماني نتيجة مباراة السعودية وعمان اليوم في المباراة التي تجمع بين منتخبي عمان والسعودية اليوم في تصفيات كأس العالم 2022 حيث تقام المباراة في استاد مجمع السلطان قابوس الرياضي بالجولة الثانية من التصفيات الاسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 ويتساءل الكثير من جمهور البلدين عن موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقله له وفي هذا التقرير سوف نوفيكم بكافة التفاصيل اللازمة في هذا الصدد.

نتيجة مباراة السعودية وعمان اليوم

ونتابع معكم نتيجة مباراة السعودية وعمان اليوم لحظة بلحظة حتى انتهاء مباراة السعودية وعمان في التصفيات الأسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2021

وتمكن صالح الشهري من تسجيل الهدف الأول للسعودية في شباك المنتخب العماني في الدقيقة الثانية والاربعين لتصبح نتيجة مباراة السعودية وعمان اليوم تقدم الخضر 1- صفر.

تشكيل السعودية ضد عمان

و دخل منتخب السعودية ضد عمان بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، للمنتخب السعودي باختيار تشكيلة الفريق في مواجهة المنتخب العماني مساء اليوم الثلاثاء على أرض المنتخب العماني في مسقط ضمن الجولة الثانية من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم “قطر 2022” وهي كالاتي

في حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، عبد الله مادو، عبد الإله العمري، سلطان الغنام.

وفي الوسط: عبد الإله المالكي، سلمان الفرج، سامي النجعي.

أما في الهجوم: فهد المولد، صالح الشهري، سالم الدوسري.

ويمتلك المنتخب السعودي، 3 نقاط في جعبته، ويتفوق على عمان بفارق الأهداف.

موعد مباراة السعودية وعمان والقنوات الناقلة لها

تنقل المباراة قناة أبو ظبي 2 آسيا + SSC SPORT 7 .

ويعلق على المباراة علي سعيد الكعبي (أبو ظبي) + فهد العتيبي (SSC)

7 سبتمبر 2021

موعد عرض المباراة

7:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

8:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءاً بتوقيت مصر .

7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين

ويمتلك المنتخب السعودي ثلاث نقاط في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم حيث فاز في مباراة فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدف وقدم لقاءا جيدا دفاعيا وهجوميا كما أنه سيطر على أركان المباراة من بدايتها لنهايتها يقتنص ثلاث نقاط غالية من نظيره الفيتنامي

نتيجة المواجهات بين السعودية وعمان

أما فيما يخص وا المواجهات بين المنتخبين السعودي والعملي فإن المنتخبين قد تواجه في ثلاث و20 لقاء على مدار تاريخ المنتخبين وكانت كفة المنتخب السعودي راجحه عن نظيره العماني حيث حقق الأول 13 فوزا مقابل سبعة انتصارات فقط للمنتخب العماني وثلاث تعادلات بينهما.

وكان آخر لقاء بين المنتخبين في كأس خليجي 24 ضمن دور المجموعات، بتاريخ 2 ديسمبر 2019، وانتهى اللقاء بفوز السعودية بنتيجة (3-1).