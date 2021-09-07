دوت الخليج -

أستراليا تتخطى فيتنام بصعوبة

فاز منتخب أستراليا على مضيفه منتخب فيتنام 1 - صفر، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022. أستراليا تتخطى فيتنام بصعوبةفاز منتخب أستراليا على مضيفه منتخب فيتنام 1 - صفر، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022. وسجل ريان جرانت هدف المباراة الوحيد للمنتخب الأسترالي في الدقيقة 43. ورفع منتخب أستراليا رصيده إلى ست نقاط ليتصدر المجموعة في انتظار باقي نتائج الجولة، فيما تلقى منتخب فيتنام الخسارة الثانية على التوالي ليحتل المركز الخامس (قبل الأخير) بدون رصيد من النقاط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أستراليا تتخطى فيتنام بصعوبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.