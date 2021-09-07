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البرتغال تعبر أذربيجان بثلاثية نظيفة

فاز المنتخب البرتغالي على مضيفه أذربيجان 3 - صفر يوم الثلاثاء في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الأولى بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2020. البرتغال تعبر أذربيجان بثلاثية نظيفةفاز المنتخب البرتغالي على مضيفه أذربيجان 3 - صفر يوم الثلاثاء في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الأولى بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2020. وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب البرتغالي بهدفين حملا توقيع برناردو سيلفا وأندريه سيلفا في الدقيقتين السادسة و31. وفي الشوط الثاني أحرز دييغو غوتا الهدف الثالث في الدقيقة 75. الفوز رفع رصيد البرتغال في الصدارة إلى 13 نقطة وظلت أذربيجان في المركز الأخير بنقطة واحدة.

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