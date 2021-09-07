الأهلي يقترب من التعاقد مع صفقة العمر من الزمالك

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محمد سياف - ابو ظبي - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي من أجل التعاقد مع نجم آخر موسم الانتقالات الصيفية الجاري من أجل تقوية صفوفه، بعد نجاح الفريق في التعاقد مع خمسة صفقات نارية في موسم الانتقالات الجاري.

مطالب موسيمانى

وطلب المدرب الجنوب أفريقى بيستو موسيمانى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمكلف بالإشراف على الأحمر بضرورة التعاقد مع متوسط ميدان يتمتع بصغر السن والقوة البدنية من أجل تدعيم مركز الوسط بالفريق، تحسبا لرحيل الدولي المالي أليو ديانج متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في أي وقت.

خليفة بركات

ويستهدف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلى التعاقد مع أحد نجوم الفريق الأول لنادى المقاولون العرب في موسم الانتقالات الصيفية الجاري من أجل تدعيم من العيار الثقيل في الموسم الكروي المقبل.

حيث فتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي خطوط مفاوضات مع محمد مجلى متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب من أجل التعاقد معه في موسم الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوفه باللاعب من العيار الثقيل.

ويعد محمد مجلى أحد نجوم الكرة المصرية الصاعدين بقوة حيث يلقب بمحمد بركات الجديد.

تفاصيل العرض

وحظي محمد مجلى متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب على إعجاب المدرب الجنوب أفريقى بيستو موسيمانى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي فضلا عن لجنة التخطيط بالفريق الأحمر.

حيث تعتبر لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح وعضوية كل من زكريا ناصف وخالد بيبو أن محمد مجلى هو البديل الأمثل للدولي المالي أليو ديانج متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في حالة رحيله عن الفريق في الفترة المقبلة.

وعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلى على الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب التعاقد مع متوسط ميدان الفريق محمد مجلى مقابل خمسة عشر مليون جنية فضلا عن إعارة بعض النجوم من المارد الأحمر إلى صفوف ذئاب الجبل في الموسم الكروي المقبل، خصوصا في ظل اهتمام عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب في التعاقد مع بعض العناصر من صفوف المارد الأحمر على سبيل الإعارة لمدة موسم.

الصراع مع الزمالك

الجدير بالذكر أن اللجنة المؤقتة التي تدير نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب ترغب في التعاقد مع محمد مجلى متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب في موسم الانتقالات الصيفية الجاري بناء على رغبة المدرب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي طلب بشدة في تدعيم خط وسط الفريق في الموسم الكروي المقبل.