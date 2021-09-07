نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران تقسو على العراق| نتائج لعبة مباراة العراق وإيران اليوم الثلاثاء في تصفيات أسيا لكاس العالم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر نتائج لعبة العراق وإيران اليوم في تصفيات أسيا لكأس العالم 2022 المؤهلة لمونديال قطر 2022 حيث خلصت نتيجة مباراة العراق وايران ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بفوز المنتخب الإيراني والذي يعد من أهم المباريات التي تحوز على اهتمام أبناء البلدين بشكل كبير خاصة وأنها ستكون لها الأثر الكبير في تحديد المتأهل من دور المجموعات حيث يتفوق المنتخب الايراني على نظيره العراقي بامتلاكه ثلاث نقاط بعد فوزه في الجولة الاولى اما العراقي يمتلك نقطة واحدة بعد تعادله في الجولة ذاتها.

نتائج لعبة العراق وإيران اليوم

وخلصت مباراة العراق وإيران إلى هزيمة المنتخب العراقي بثلاثة أهداف دون رد، لتصبح نتائج لعبة العراق وإيران اليوم “3-0” لصالح إيران.

موعد مباراة العراق وايران

وأقيمت مباراة العراق وإيران على ملعب استاد خليفة الدولي في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت المملكه العربيه السعوديه وفي تمام العاشرة مساء بتوقيت الامارات العربيه المتحده وفي تمام الثامنة مساءا حسب توقيت جمهورية مصر العربيه

القنوات الناقلة للعبة العراق وايران

وستعرض قناة

Rabiaa Iraq ويعلق عليها مصطفى ناظم العلوان

SSC 6 HD بتعليق عبدالله الغامدي

تشكيل العراق ضد إيران

واعتمد التشكيل الخاص بي المنتخب العراقي على هذا النحو

تضم حارس المرمى فهد طاليب وأمامه رباعي خط الدفاع علي فايز وأحمد إبراهيم وشيركو كريم وعلي عدنان.

ويقود خط الوسط أمير العماري وبجواره أمجد عطوان وصانع الألعاب بشار رسن وعلى الأطراف محمد قاسم وإبراهيم بايش وفي الهجوم أيمن حسين.

تشكيل لعبة إيران ضد العراق

بينما يضم المنتخب الايراني التشكيل التالي.

في حراسة المرمى علي رضا بيرانفاند وأمامه رباعي خط الدفاع شجاع خليل زادة وحسين كنعاني وجعفر سالماني ووحيد أميري.

ويقود خط الوسط أحمد نور الله وبجواره ميلاد سيريلاك وامامهما سامان جودس

ثلاثي الهجوم مهدي طارمي وسردار ازمون وعلي رضا جهان بخش.