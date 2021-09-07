فرنسا تستعيد نغمة الإنتصارات بأقدام غريزمان
عزز المنتخب الفرنسي لكرة القدم صدارته للمجموعة الرابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم التي تقام في العام المقبل، عقب فوزه على منتخب فنلندا 2 - صفر يوم الثلاثاء في الجولة السادسة، والتي شهدت أيضا تعادل المنتخب البوسني مع كازاخستان 1-1.
وسجل هدفي المنتخب الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقتين 25 و54.
ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد منتخب فنلندا عند خمس نقاط في المركز الثالث.
وفي المباراة الثانية تعادل المنتخب البوسني مع كازاخستان 2-2.
وسجل هدفي المنتخب البوسني ميراليم بيانيتش في الدقيقة 74 من ركلة جزاء ولوكا مينالو في الدقيقة 86، فيما سجل هدفي كازاخستان إسلامبيك كوات وباختيار زايندينوف في الدقيقتين 52 والأخيرة من اللقاء.
ورفع المنتخب البوسني رصيده إلى 3 نقاط في المركز الرابع، كما رفع منتخب كازاخستان رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الخامس.
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