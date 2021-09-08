نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Carlos Queiroz من هو البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر بعد تعينيه رسميا من اتحاد الكرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من هو كارلوس كيروش Carlos Queiroz المدير الفني البرتغالي لمنتخب مصر بعد تعينه رسميا بعدما انشغلت جماهير الكرة المصرية خلال الأيام الماضية بالمدرب الذي يتولى مهمة تدريب المنتخب بعد الأداء السيئ الذي شهدته المباريات الماضية في الفترة في قيادة حسام البدرى لتدريب منتخب مصر ثار الآلاف من الجماهير قصه على منصات مواقع التواصل الاجتماعي على استمرار البدري في تدريب المنتخب الوطني بعد النتائج السيئة والأداء الباهت الذي شهده شكل الفريق ما دفع اتحاد الكرة لإقالة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البدري، قبل الاستقرار رسميا على تعيين المدرب البرتغالي كارلوس كيروش Carlos Queiroz.

من هو كارلوس كيروش Carlos Queiroz

وتسائل البعض من هو كارلوس كيروش Carlos Queiroz خاصة بعدما بدأت التوقعات والترشيحات للمدربين من بين محللي الكرة والإعلاميين والنقاد الرياضيين وبدأت تطرح بعض الأسماء مثل حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب والكابتن حسام حسن وإيهاب جلال وكوبر وغيرهم حتى أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم منذ قليل عن تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، خلفا لحسام البدري فمن هو كارلوس كيروش.

اسمه بالكامل كارلوس مانويل بريتو ليال كيروش Carlos Queiroz

يبلغ من العمر 68 عاما.

بدأ مسيرته التدريبية قبل 33 عاما، وتحديدا في 1988 مع منتخب البرتغال تحت 17 عاما ما يجعله صاحب خبرة كبيرة.

كما كان له تجارب سابقة مع فرق ومنتخبات كبيرة من الرز ما درب كيروش خلال مسيرته التدريبية كان منتخبات الإمارات والسعودية وجنوب أفريقيا وكولومبيا، بالإضافة إلى ريال مدريد الإسباني والعمل كمساعد في مانشستر يونايتد الإنجليزي كما درب كلا من أوليغ لشبونة لينينسي سبورتنج لشبونة، نيويورك مترو ستار، ناجويا جرامبوس.

الفريق الفني المساعد للبرتغالي كارلوس كيروش

ويعاون المدير الفني الجديد كارلوس كيروش كل من ضياء السيد مدرب عام، ومحمد شوقي كمدرب مساعد، بالإضافة إلى عصام الحضري كمدرب لحراس المرمى.

كما يضم الجهاز المعاون للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش مساعدا أجنبيا له ومحللا للأداء وأخصائي التأهيل، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري و الطبي و الأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل للاتحاد.

بطولات كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر

حصل على العديد من البطولات أثناء مسيرته التدريبية منها كأس السوبر الإسباني مع ريال مدريد 2003/2004 وكأس البرتغال مع سبورتينج لشبونة 94/95 والسوبر البرتغالي مع سبورتينج لشبونة 94/95 وكأس العالم للشباب مرتين مع البرتغال 88/89- 90/91 وبطولة أوروبا للشباب تحت 16 سنة مع البرتغال 89 ومن المنتظر أن يعيد أمجاد منتخب مصر مرة ثانية.