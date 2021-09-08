تعرف على تردد قناة اون سبورت الجديد 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - تردد قناة اون سبورت لمشاهدة مباريات مصر في تصفيات كأس العالم لعام 2022 من الأمور التي يبحث عنها الكثير من الناس على محركات البحث، حيث تمكنت قناة أون سبورت من الحصول على حقوق بث مباريات مصر في كأس العالم والتي كانت بدايتها يوم الأربعاء 1 سبتمبر في إستاد الدفاع الجوي والتي كانت به مصر مصر في مواجهة أنجولا.

تردد قناة اون سبورت

كما ذكرنا أن قناة أون سبورت قد أتمت الاتفاق على بث مباريات تصفيات كأس العالم لعام 2022، فقد أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية على إتفاق مصر مع الإتحاد الدولي لكرة القدم على حقوق بث مباريات مصر في تصفيات كأس العالم أمام انجولا والجابون وليبيا بالإضافة إلى المباريات التي تقود المنتخب المصري للتأهل إلى المونديال، حيث قامت المتحدة بتقديم عرض مالي كبير على الفيفا (المالكة للحقوق) منذ 18 شهر، بعد الكثير من المجهود الذي قام به فريق المتحدة تم الحصول على العرض من أجل إسعاد الملايين من شعب مصر العظيم، ذلك لأن هذه البطولة لم تنزاع على الشاشات المصرية منذ الكثير وقد إشتاق جميع محبي الكرة في مصر لهذه الأجواء، الآن يمكنك أن تتابع المنتخب الوطني بكل سهولة من خلال قناة أون تايم سبورت.

تردد قناة اون تايم سبورتس الجديد

قامت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس بالنشر عبر الصفحات الخاصة بها على وسائل التواصل الإجتماعي لكي تقوم بتنبيه جمهوري الأهلي والزمالك وجميع الفرق الرياضية الكبيرة على أن التردد الجديد الخاص بقناة أون سبورت الجديدة سوف يكون( 11861 ومعدل الترميز 27500).

تردد أون تايم سبورت 1- on time sport 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الدرجة 7.3 غرب.

تردد قناة أون تايم سبورت 2- On Time Sport 2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

تردد قناة أون تايم سبورت 3- On Time Sport 3

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12303.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي On Time Sport