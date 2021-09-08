منتخب ألمانيا يقسو على أيسلندا
عزز المنتخب الألماني صدارته للمجموعة العاشرة بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وذلك عقب اكتساحه لمضيفه الأيسلندي 4 - صفر، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات.
ورفع منتخب ألمانيا رصيده إلى 15 نقطة بفارق أربع نقاط عن ملاحقه منتخب أرمينيا صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد المنتخب الأيسلندي عند أربع نقاط في المركز الخامس (قبل الأخير).
وحقق المنتخب الألماني الفوز الثالث على التوالي تحت قيادة مديره الفني الجديد هانزي فليك، بعد الفوز في الجولتين الماضيتين على كل من ليختنشتاين وأرمينيا 2 - صفر و 6- صفر.
وتقدم المنتخب الألماني عن طريق سيرجي غنابري في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف أنطونيو روديغر الهدف الثاني في الدقيقة 24.
وفي الدقيقة 56 أضاف ليروي ساني الهدف الثالث للمنتخب الألماني، قبل أن يكمل تيمو فيرنر رباعية فريقه في الدقيقة 88.
وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، خيم التعادل السلبي على مواجهة منتخبي مقدونيا الشمالية ورومانيا.
ورفع منتخب رومانيا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث،،بفارق نقطة عن منتخب مقدونيا الشمالية صاحب المركز الرابع.
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