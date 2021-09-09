أول تعليق من كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الجديد

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عمر شويل - جدة حل البرتغالي كارلوس كيروش بديلا للكابتن حسام البدري كمدير فني للمنتخب المصري، وذلك بعدما قرر اتحاد الكرة المصري إقالة البدري على خلفية الأداء الضعيف الذي قدمه المنتخب المصري في مباراة الجابون والتي انتهت بالتعادل، بالإضافة إلى العدول عن القرار القديم بأن يدرب المنتخب واحدا من أبناء الوطن، أما كيروش فله مسيرة تدريبية متعددة منذ عام 1989 حيث تولى منتخب البرتغال كمدرب وطني للمنتخب تحت سن 17 عاما وحتى عام 1991 ، ونجح في الفوز ببطولتي كأس العالم في الأعوام 1989 و1991.

من هو كارلوس كيروش المدير الفني الجديد

بعد النجاح الذي حققه مع منتخب الشباب، تم ترقيته لتدريب الفريق الأول لكن لم يستطيع المواصلة بسبب سوء وتدني النتائج التي حققها حيث فاز بـ 14 مباراة فقط من بين 31 مباراة خاضها الفريق.

ذهب بعد ذلك لتدريب فريق ناجويا جرامبس إيت الياباني وذلك في الفترة بين 1996 وحتى عام 1998 وكانت تعتبر المهمة التدريبية الثانية له، ونجح في الوصول به إلى نهائي كأس آسيا للأندية لأبطال الكئوس لموسم 1996-1997 إلا أنه خسر المباراة أمام فريق الهلال السعودي.

عاد كارلوس لتدريب منتخب الإمارات منذ عام 1999 ولكن لم يستمر لأكثر من عام حيث ذهب لقيادة منتخب جنوب أفريقيا منذ عام 2000 وحتى عام 2002 بسبب خلافات مع الإتحاد رغم وصوله إلى نهائيات كأس العالم مع منتخب الأولاد.

ذهب كيروش للعمل كمساعد مدرب للسير أليكس فيرجسون في موسم 2002-2003 ثم تولى قيادة فريق ريال أثناء تواجد الثلاثي العالمي الرائع زين الدين زيدان ولويس فيجو والرائع رونالدو ونجح في الفوز بالسوبر الإسياني عام 2003-2004، ولكنه ترك الفريق بعد تحقيق المركز الرابع في الدوري الإسباني ليعود للعمل مساعدا فنيا منذ عام 2004 وحتى عام 2008.

وقاد كارلوس منتخب بلاده مرة أخرى في بطولة كأس العالم 2010 التي أقيمت في جنوب أفريقيا، ليعود منتخب البرتغال سريعا بعد الهزيمة من منتخب أسبانيا لتتم إقالته مرة أخرى، وقام كيروش بالتدريب لمنتخب إيران لينجح في الوصول به إلى كأس العالم 2014 ولكن ودع البطولة مبكرا من دور المجموعات حيث لم يحقق منتخب إيران سوى نقطة واحدة، واستمر معه حتى عام 2015، ثم قام بتدريب منتخب كولومبيا إلا أنه فشل في تحقيق أي نجاح وذلك في العام 2019.

أول تعليق من كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر

وعلق كيروش عن امتنانه وشكره وأنه تشرف لكونه مدرب منتخب مصر وأنه سيبذل أقصى مجهود لتحقيق أهداف وطموحات المنتخب، ومن المقرر أن يصل كيروش إلى القاهرة في نهاية الأسبوع القادم، بينما يصل معاونيه بداية الأسبوع.

يذكر أن منتخب مصر يحتل المركز الثاني حاليا بجدول المجموعة السادسة وذلك برصيد أربعة نقاط، في حين أن ليبيا تتصدر المجموعة بـ ست نقاط، وتأتي الجابون بالمركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بينما ذيل المجموعة هو أنجولا التي لا تملك أي رصيد إطلاقا.