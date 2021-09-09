تعرف على مدرب المنتخب الوطني كارلوس كيروش البرتغالي وسيرته الذاتية وطاقمه الفني

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محمد سياف - ابو ظبي - في ظل تواجد المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم قطر 2022 وإمتعاض الكثيرين عن أداء الكابتن حسام البدري الذي أعلن إتحاد الكرة المصري إقالته مؤخراً، إنعقد بالإمس إجتماع لإتحاد الكرة برئاسة مجاهد للإعلان عن المدير الفني الجديد للمنتخب.

كارلوس كيروش مديرًا فنيا للمنتخب الوطني

إجتمع إتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد على مدار 48 ساعة للتوصل إلي المدير الفني الجديد، وقد استقر الإتحاد على البرتغالي كارلوس كيروش، علي أن يكون المدرب العام ضياء السيد والمدرب المساعد محمد شوقي ومدرب حراس المرمى عصام الحضري، على أن يصل كل من المساعد الشخصي لكيروش ومحلل للأداء وأخصائي للتأهيل مع بداية الأسبوع المقبل.

السيرة الذاتية لكارلوس كيروش

الاسم كارلوس مانويل بريتو ليال كيروش ولد في 1 مارس 1953 (68 عاماً) في نامبولا موزمبيق البرتغالي كان يحتل مركز حارس المرمى لنادي فرووياريو نامبولا في الفترة من 1968 إلي 1974.

الأندية التي درب لها كيروش: البرتغال تحت سن 20 سنة، البرتغال تحت سن 16 سنة بعام 1989، سبورتينغ لشبونة، نيويورك ريد بولز، ناغويا غرامبوس، الإمارات العربية المتحدة، جنوب أفريقيا، مانشستر يونايتد كمساعد مدرب، ريال مدريد ثم مانشستر يونايتد مرة أخرى كمساعد مدرب، البرتغال مرة اخرى بعام 2008 ثم إيران وكولومبيا.

وقد قام كيروش بتدريب لاعبين كبار مثل كريستيانو رونالدو، ديفيد بيكهام، زين الدين زيدان، مما يؤكد خبرة كيروش الكبيرة التي حصل عليها خلال 30 عاماً من خبرة التدريب حيث تولى تدريب منتخبات كبيرة مثل منتخب البرتغال وإيران، كما قام بتدريب فريق ريال مدريد الإسباني وعمل مساعدا للمدرب أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد.

البطولات والجوائز

كأس السوبر الإسباني مع ريال مدريد 2003/2004

كأس البرتغال مع سبورتينج لشبونة 94/95

السوبر البرتغالي مع سبورتينج لشبونة 94/95

كأس العالم للشباب مرتين مع البرتغال 88/89- 90/91

بطولة أوروبا للشباب تحت 16 سنة مع البرتغال 89

وأيضًا كرم بحصوله على نيشان الأمير هنري من رتبة قائد.