الرياضة

إسبانيا تعزز صدارتها بهدفين في كوسوفو

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المؤتمر نت - إسبانيا تعزز صدارتها بهدفين في كوسوفو
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المؤتمر نت -

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دوت الخليج -
إسبانيا تعزز صدارتها بهدفين في كوسوفو
عزز منتخب إسبانيا صدارته ترتيب المجموعة الثانية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقرر إقامتها في قطر العام المقبل، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 - صفر على مضيفه منتخب كوسوفو يوم الأربعاء في الجولة السادسة للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز منتخب اليوناني 2 - 1 على ضيفه منتخب السويد.

وأحكم منتخب إسبانيا قبضته على قمة المجموعة برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، متفوقا بفارق 4 نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب السويد، الذي لعب 4 مباريات، فيما تقدم منتخب اليونان للمركز الثالث بست نقاط من 4 لقاءات أيضا، وحل منتخب كوسوفو في المركز الرابع بأربع نقاط من 5 مباريات، وتذيلت جورجيا الترتيب بنقطة واحدة من 5 لقاءات.

وأحرز بابلو فورنالس الهدف الأول لإسبانيا في الدقيقة 32، قبل أن يقضي فيران توريس على آمال كوسوفو في التعادل، بعدما أضاف الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 90.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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