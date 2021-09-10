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عمر شويل - جدة كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم. عن موعد اطلاق أول دوري نسائي لكرة القدم في المملكة. حيث أعلن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل. بأن كرة القدم في السعودية. انطلقت هذا العام تحت شعار” كرة القدم… الشغف… الخطة … المستقبل..”. ولهذا فسوف يعلن الاتحاد السعودي. قريباً عن موعد إطلاق أول دوري نسائي في مجال كرة القدم، بالإضافة إلى تشكيل أول منتخب وطني للسيدات في السعودية.

الاتحاد السعودي يكشف موعد إطلاق أول دوري نسائي لكرة القدم

وأشار رئيس الاتحاد السعودي، بان الاتحاد يهدف إلى تطوير منظومة كرة القدم في المملكة عن طريق تجديد هيكل المسابقات، واستخدام التكنولوجيا في تحديد وتطوير المواهب، بالإضافة إلى عدد من الأهداف الأخرى والتي سوف تؤدي إلى مستقبل واعد لكرة القدم السعودية.

وأضاف ياسر المسجل بأن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تقوم بدعم لا محدود للرياضة وهذا سيقودنا إلى بناء مستقبل مشرق لكرة القدم السعودية.

وأوضح بأنه من المقرر أن يتم خلال الأشهر المقبلة اجراء الاتي:-

تطوير برامج ممارسة كرة القدم لتكون متناسبة مع مختلف الأعمار.

تطوير وتصميم مسارات مخصصة للسيدات في مجالات التدريب والتحكيم في كرة القدم.

إطلاق النسخة الأولي من الدوري للفرق السعودية وتشكيل أول منتخب وطني للسيدات.

يذكر أن الدوري السعودي والذي يطلق عليه دوري المحترفين يعد أغلي دوري في منطقة الشرق الأوسط، ويضم عدد كبير من اللاعبين الموهبين والمحترفين في مجال كرة القدم من شتي دول العالم.

وتخوض المملكة العربية السعودية كغيرها من دول العالم المختلفة، الآن تصفيات كأس العالم لتحديد الفرق الصاعدة عن قارة أسيا والتي سوف تلعب في بطولة كأس العالم المقبلة قطر 2022، حيث استطاعت الفوز في المباراة التي أقيمت خلال الاسبوع الماضي على منتخب عمان (الفريق الأحمر) بنتيجة هدف مقابل لاشي.

ومع اطلاق أول دوري نسائي لكرة القدم السعودية، فسوف يكون هناك منتخب سعودي للنساء يشارك به الاتحاد السعودي لكرة القدم في العديد من البطولات القارية والعالمية، مثل منتخب الرجال.