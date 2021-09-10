معين الشعباني يقترب من تدريب المصري البورسعيدي

ذكرت تقارير اعلامية مصرية بأن المدرب السابق للترجي الرياضي التونسي معين الشعباني، قد توصل الى اتفاق مبدئي مع فريق المصري البورسعيدي لتولي تدريب الفريق الموسم الحالي. ومن المنتظر أن يتحول الشعباني الى مصر لمواصلة التفاوض وتوقيع العقد.

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