بطولة قطر : الدحيل يعلن تعاقده مع الدولي التونسي فرجاني ساسي

أعلن نادي الدحيل القطري، مساء أمس الخميس، تعاقده مع اللاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك المصري السابق.

وتعاقد الدحيل مع ساسي بعقد انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم.

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